Kamenice sehrála dva přípravné zápasy (Spartak Dubice, Arsenal Česká Lípa B). Hlásí také změny v hráčském kádru. „Máme bohužel tři odchody. Do Lokotky šel Marek Burian, do Brniště Pavel Stand a Tomáš Hrubý bude asi hrát v Praze, kde bydlí. Přivedli jsme dva hráče ze Zákup – Vaška Vydru a Jirku Müllera,“ prozradil Štummer.

Během letní přípravy se mluvilo o nejvyšších ambicích. „Tak trochu jsme se bavili o postupu do I.A třídy, ale trochu se nám změnil kádr, takže uvidíme, jak to všechno bude vypadat. Letos to bude určitě hratelnější, Arsenal B a Jablonné jsou v I.A třídě. Otázkou je, jak na tom budeme zdravotně, do sestavy bude hodně promlouvat práce,“ zakroutil hlavou.

Obě skupiny I.B třídy budou mít pouze třináct účastníků. Může za to také fakt, že z okresního přeboru Českolipska nepostoupil výš žádný tým. „Tohle nechápu. Jestřebí má třeba tým, který v pohodě může hrát I.B třídu. Věřím, že by si to tamní kluci chtěli kopnout. V pohodě by na to měli,“ dodal.