Fotbalisté Cvikova se před sobotním zápasem I.B třídy proti Hrádku nad Nisou B dozvěděli šokující zprávu. Těsně před utkáním jim klubový předseda oznámil, že jejich trenér Pavel Sehnal nečekaně zemřel. Letos oslavil 60. narozeniny.

Pavel Sehnal, trenér FK Cvikov, nečekaně zemřel v sobotu 13. dubna. Letos oslavil 60. narozeniny. | Foto: se svolením ceskatelevize.cz

„Je to těžké. Byl to šok v sobotu, je to šok ještě teď,“ sdělil Deníku Pavel Brenn, předseda FK Cvikov. Tragickou zprávu zjistil těsně před zápasem. Trenér Sehnal nedorazil včas na předzápasový sraz. „Volal jsem mu a zvedla to jeho manželka. V slzách mi oznámila, že Pavel zemřel. Nemohli jsme tomu uvěřit. Bylo to pár minut před zápasem. Oznámil jsem to v kabině hráčům, všichni byli zdrcení. Všichni se nakonec domluvili, že zápas odehrajeme. V hlavách jsme ale logicky měly jiné myšlenky,“ zdůraznil Brenn.

Cvikov tedy nakonec nastoupil a ve smutné atmosféře nakonec porazil Hrádek B 2:1. V 89. minutě o tom rozhodl Michal Tíma, který proměnil pokutový kop. „Ten zápas a výsledek je podružný. Tři body jsou samozřejmě dobré, tak nějak jsme uctili Pavlovu památku. Hned před zápasem jsme drželi minutu ticha. Byl to ale logicky divný zápas,“ připomněl klubový předseda.

Pavel Sehnal neutíkal z boje, i když cvikovskému „áčku“ moc nedařilo. V minulé sezoně měl velké problémy s kádrem, letos hraje o záchranu v nejnižší krajské soutěži.

„Člověk na ten fotbal myslí neustále. Často mi na podzim hlavou probleskla myšlenka, zda nemám skončit. Ale chci týmu a klubu nějak pomoct. Možná je potřeba změnit postavení hráčů. Pokud mě nepřesvědčí střední generace, tak odpovědnost přehodím právě na ty naše mladíky. Pokud pohořím, tak klidně potáhnu. Ale pokud se to povede, bude mít Cvikov zajištěné hráče na dalších deset, dvanáct let,“ říkal Pavel Sehnal v rozhovoru po Deník na konci minulého roku.

„Byl u nás druhou sezonu. Předtím byl bez angažmá. Jestli si dobře pamatuji, tak trénoval v Mimoni a snad v Rynolticích. Byl to férový chlap, který dělal pro fotbal hodně. Svým pozitivním přístupem často nakazil ostatní, i když se nedařilo. Neztrácel naději a víru. Rozhodně to nebyl nějaký ras, to vůbec. O to víc nás to, že odešel, mrzí a bolí. Prostě tady měl být ještě s námi,“ hlesl smutně Brenn.

Cvikov teď musí řešit, kdo povede, jako kouč, hlavní tým dospělých. „Pomůžeme si z vlastních zdrojů. Přivést někoho z okolí je těžké a ani nevíme, kdo by to byl. Musíme to nějak zvládnout,“ dodal předseda FK Cvikov.

Pohřeb bude mít Pavel Sehnal v pondělí 22. dubna od 13 hodin v Jablonném v Podještědí.

Pana Pavla Sehnala jsem osobně neznal. A teď mě to moc mrzí. Volali jsme si pravidelně po každém zápase Cvikova, diskutovali jsme o výkonu v zápase, celkové situaci ve fotbale, o přístupu mladých hráčů ale také o časovém vytížení samotného trenéra. Pan Sehnal byl vždy k dispozici, v hodnoceních byl podrobný. Nešetřil kritikou na vlastní hráče, když si to zasloužili, tak je i pochválil. Nebál se kritizovat i sám sebe. Do sportovního nebe odešel člověk, který fotbalu hodně obětoval. A bude všem hodně chybět.

Jaroslav Zeman, sportovní redaktor Deníku