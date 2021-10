Tým, který vede trenér Jan Studenovský, prohrál šest utkání v řadě. Naposledy dostal šest branek na půdě aktuálního lídra západní skupiny z Kamenice. „Je to pořád dokola, stejná mizérie. Hádám, že letos už góla asi nedáme. Šance máme, ale… Kamenice byla lepší, na druhou stranu, na nás teď stačí málo. Musí hrát tři kluci, kterým je 15 let. Jako pro budoucnost dobré, ale fakt, že teď musí hrát v základu, je prostě špatně,“ má jasno Jan Studenovský, kouč Žandova.

Spartak má aktuálně velké problémy se sestavou. Ostatně to už naznačil samotný trenér. Zranění, vykartovaní hráči. Kádr Žandova se během podzimní části doslova sype. „Je to tak, drtí nás zdravotní problémy. Chybí nám brankářská jednička, z Kamenice si jeden z hráčů odnesl zraněné zápěstí. Navíc máme dva vykartované hráče. „Musím říct, že Žandov má dobrou partu. Nepropadáme panice. Musím ale zdůraznit, že se nesmí vina svalovat právě na ty nejmladší hráče. Oni za to nemůžou, nemůžeme čekat, že budou tým táhnout. Od toho jsou tady ti zkušenější,“ zdůraznil.

Žandov má žákovský tým, v okresní soutěži má celek, který je spojen s Velkou Bukovinou. Velkým problémem je absence dorostenecké kategorie. „Vemte si, že ti kluci skončí ve starších žácích. Dorost nemáme, ale oni u nás zůstanou. Hrát rovnou I.B třídu dospělých je ale pro ně velký skok. Z týmu, který máme v Bukovině, moc hráčů použít nejde. Trochu mě mrzí, že někteří hráči po porážce sundají dres a je jim to jedno,“ pokrčil rameny.

Studenovský kdysi trénoval i divizi, tehdy vedl Vilémov. Sám ale přiznal, že z boje utíkat nebude. V Žandově se pokusí zachránit krajskou soutěž. „Řeknu to takhle. Měl jsem možnost trénovat v divizi. Vyšší soutěž mě láká. Ale nechystám se tím v Žandově praštit, kluky v tom nenechám. Upřímně musím přiznat, že když prohrajeme, tak jsou pro mě další tři dny katastrofické. Doslova musím chodit kanálem. Je jasné, že budeme muset posílit. To je ale v dnešní době hodně těžké. V zimní přípravě se budeme snažit s hrajícím předsedou Tomášem Vaníčkem připravit co nejlepší podmínky. Je ale důležité, aby ale kluci v zimě chodili,“ dodal Studenovský.