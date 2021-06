Redaktoři Deníku se tak ptali hráčů, trenérů, nebo předsedů fotbalových týmů, které hrají nižší soutěže. Jaké byly jejich odpovědi?

Radek Torba, hráč TJ Slavoj Dubá: „Fandil jsem Šmícovi, prý odstoupil, aby nebral hlasy Fouskovi. Takže můj favorit je nejspíš Petr Fousek. Je pravda, že moc neznám jejich vize a plány. Moc jsem to nesledoval.“

David Špet, vedoucí FK Duchcov: „Poborák byl od začátku podezřelej. Nechtěl prozradit, kdo za ním stojí. Po té pozvánce od pana Hořejšího je to jasné. Podle mě s Poborským žádná změna nepřijde.“

Rudolf Věchet, trenér TJ Dubnice: „Tady je to píchni jako řízni. Prakticky je to úplně jedno. Oba kandidáti, včetně Šmicra, se pohybovali ve vrcholové kopané již za starých časů Berbra, Pelty a spol. Takže vstupní brána na Strahov se přetře ze zelené na červenou a jede se dál. Jen budou trochu ostražitější.“

Karel Knejzlík, trenér FK Stráž pod Ralskem: „Volil bych jednoznačně Fouska, působí na mě důvěryhodněji. Ale jen čistě intuitivně, protože už je to politika, která je naprosto neprůhledná. Poborskému nevěřím ani slovo. Kord, jestli je to prodloužená ruka Berbra, jak se propírá v médiích.“

Grafika - volby.Zdroj: DENÍK

Tomáš Vaníček, hrající předseda SK Spartak Žandov: „Původně jsem fandil Šmicrovi, ale po jeho odstoupení bych byl pro Fouska. Nelíbí se mi přístup Poborského, nemyslím si, že bude chtít změny.“

Jan Běloubek, předseda FK Česká Kamenice: „Podle mého názoru bych volil Fouska. Není spojenýs předchozím vedením FAČRu. Je to dlouholetý a znalý funkcionář ve strukturách jak futsalu, tak fotbalu. Je jazykově a komunikačně na úrovni. Má znalost fungování UEFY, roky pracoval v její struktuře.“

Miloslav Kougl, předseda MSK Benešov n. Pl.: „Petr Fousek.“

Vlastimil Chod, trenér SK Stap-Tratec Vilémov: „Je mi to vlastně jedno, myslím si, že oba budou ok.“

Emil Mikula, hráč SK Šluknov: „Těžko říct, nějak to vlastně nesleduji. Takže mi to je vlastně jedno.“

Petr Stromecký, hráč FC Nový Bor: „Já jsem hrozně fandil Šmícovi. Chtěl očistit fotbal, udělat revoluci, celé to obměnit. Podle jeho slov měl nejblíže k Petrovi Fouskovi. Takže pro mě by byl lepší právě Fousek, než Karel Poborský, který chce většinu zachovat. Chtěl bych, aby se český fotbal konečně očistil. Nezbývá než doufat, že se to povede.“

Adam Pelta, hráč Jiskra Mšeno A, manažer Jablonce B: „Za mě by to měl být Karel Poborský.“

Jaroslav Hnětýnka, rozhodčí: „Karel Poborský.“

Miroslav Braniš, hráč Jiskra Mšeno C, bývalý ligový brankář: „Petr Fousek.“

Dominik Valenta, Tatran Kadaň: „Úplného favorita na předsedu nemám, ale je fakt, že změnu to chce pořádnou. Takže já věřím, že z hlasování opravdu vyjde člověk, který český fotbal, který nemá moc dobré jméno, někam posune, očistí, zlepší.“

Jaroslav Rudolf, hráč Velké Hamry A, divize: „Z kandidátů by u mě dostal přednost Karel Poborský.“

Martin Bouček, fanoušek, Železný Brod: „Fousek.“

Miloslav Cihlář, tajemník Sokol Ruprechtice, externí red. Deníku: „Petr Fousek.“

Jiří Najman, viceprezident FC Pěnčín, I.A třída: „Karel Poborský.“

Milan Adamíra, fanoušek, Jablonec n. N.: „Petr Fousek.“

Hubert Rieger, Harrachov, hráč: „Petr Fousek.“

Miroslav Princ, hrající předseda TJ Zásada, I. B třída: „Petr Fousek.“

Vojtěch Nesper, SFK Meziboří: „Líbil by se mi asi Karel Poborský. Bývalý, hodně zkušený hráč. Na takové jméno je slyšet. Nejen u nás, ale i ve světě. Těžko odhadovat, jak volby předsedy nakonec dopadne, ale snad to pro celý český fotbal nakonec dobře dopadne…“