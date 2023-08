„Dvakrát jsme prohrávali, dvakrát jsme to stihli dorovnat. Bylo to vyrovnané, domácí ještě dali břevno. Měli jsme stažené kalhoty z jejich standardních situací. Mšeno zahrávalo výborně rohové a trestné kopy,“ usmál se Marek Steinfest, kouč Mimoně.

„Myslíme si, že jeden gól Mšena padl po ofsajdu. Pak domácím nebyla jedna branka pro změnu uznána. Tady si myslíme, že to zase ofsajd nebyl,“ pokrčil rameny.

David Ryšavý, trenér Mšena, nebyl s výkonem svých svěřenců spokojený. „Bylo to nervózní utkání, z naší strany určitě. Nehráli jsme naši hru. Nakopávali jsme balóny a nehráli jsme tak, jako v přípravných zápasech. Za nás nastoupili mladí kluci, byl to jejich první zápas ve vyšší třídě. Přišlo i dost fanoušků. Trochu jsme se báli hrát, to musíme do příštího utkání zlepšit. Pozitivní je, že jsme neprohráli a máme bod. Soupeř byl kvalitní,“ ohodnotil remízový zápas.

„Já si myslím, že se ukázalo, že právě I.A třída je soutěž pro nás. Věřím, že budeme daleko více konkurenceschopní, než tomu bylo v minulé sezoně v krajském přeboru,“ uzavřel vše Marek Steinfest.