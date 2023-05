Mimoň do utkání vstoupila tak, jak je jí v poslední době podobné. Opět brzy inkasovala. Ve 4. minutě prohrávala 0:2, v 19. minutě pak 0:3… „Já už nevím, proč se to děje. Kluky na to upozorňujeme, zároveň na ně ale nijak netlačíme. Víme, na co máme a na co nemáme. Příště tam snad nastoupím společně s Karlem Mocem na patnáct minut,“ hořce se usmál Marek Steinfest, kouč Mimoně.

„Utkání mělo jednoznačný průběh. Ve druhém poločase jsme se stáhli, nechtěli jsme dostávat další branky. Domácí naštěstí také trochu zvolnili. Po tom hrozném začátku to vypadalo na obrovský debakl. Takhle to bylo „jenom“ pět branek. Měli jsme nějaké absence v obraně, alternativa se nám vůbec nepovedla. My potřebujeme sezonu hlavně dohrát a pak uvidíme, jakou soutěž přihlásíme,“ dodal Steinfest, jehož tým se propadl na samé dno krajského přeboru.

„Na soupeře jsme chtěli vlítnout, protože jsme věděli, že čím déle oni budou ve hře, tím těžší zápas to pro nás bude," řekl Holeček. A záměr jeho party vyšel ukázkově. „Prakticky po rozehrávce jsme dali první gól, pak hned druhý a bylo rozhodnuto. Pak už bylo jen otázkou, kolik branek dáme."

Slovan stihl v první půli čtyři, ve druhé přidal jen jednu. "Na začátku jsme měli trošku štěstí, celkově to mohlo skončit 8:0 nebo 10:0 a nikdo by se nedivil. Mimoň asi nebyla na začátek zápasu ideálně připravená, za půlku se dostávala jen sporadicky a pokud ano, naší branku v utkání neohrozila. I my jsme po přestávce polevili. Byl to pro nás takový pohodový zápas. Přišel nám vhod, protože máme zraněné a s absencemi se budeme potýkat až do konce sezony. Pořadí v popředí tabulky je opravdu vyrovnané, bude záležet na výsledcích střetnutí, která budou hrát týmy ze špičky proti sobě," prorokoval Holeček, jehož tým nyní v sobotu čeká další klub z tabulkového suterénu - předposlední Studenec: "Papírově snazší zápas, ale zase bude záležet na našem přístupu."