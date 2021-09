„Nečekali jsme od sezony velké zázraky. Nějaké hráče jsme sehnali, ten tým je spolu opravdu krátce. Snažíme se jít zápas od zápasu. Některé zápasy jsme prohráli opravdu těsně. Bylo to o štěstí, někdy došly síly,“ kroutil hlavou Karel Kapoun, předseda klubu.

V týmu navíc po pěti porážkách skončil trenér Jiří Rynekr, který do Doks přišel z Mladé Boleslavi. „Po páté porážce jsme se rozhodli, že se s ním rozejdeme. Mužstvo přezval Michael Šimek. Chceme se nějak zvednout, není to jednoduché,“ pokračoval Kapoun.

Na pořadu dne je jednoznačně posílení hráčského kádru, který aktuálně prostě na nejnižší krajskou soutěž nestačí. „Přestupní termín skončil. Hledáme tak starší hráče, kteří by mohli pomoct. Musíme ten podzim prostě nějak vydržet. Nechceme, aby na hráče padla nějaké skepse. Musíme poctivě trénovat a pak se pokusit sehnat posily. Před sezonu se tak objevili nějací hráči z Boleslavi, tři tady zůstali z bývalého A týmu. Někdo přišel z bývalého C týmu. Pak tu jsou lidi, co se přistěhoval do Doks. Jde o starší hráče, kteří pár let fotbal nehráli,“ zdůraznil.

Doksy nechtějí spadnout do okresního přeboru. K tomu ale bude potřeba co nejdříve sbírat body. „Uděláme všechno, co je v našich silách. V těch prvních zápasech nám nepřálo moc štěstí. Zkusíme to obrátit v náš prospěch,“ dodal Karel Kapoun.

Fotbalisté Kamenice mají daleko příjemnější starosti. Potřetí v řadě vyhráli na půdě soupeře, v tabulce drží pěkné páté místo. „Byla to jednoznačná záležitost, výsledek odpovídá dění na hřišti. Dali jsme sedm branek, to by nám mohlo pomoct v dalších zápasech. Zatím jsme měli s koncovkou docela problém. Doksy zaslouží uznání, že zápas nezabalily a bojovaly až do konce. Pro jejich narychlo poskládaný tým je to těžká situace. Doufám, že najdou sílu, aby zvládly odehrát celou sezónu,“ nechal se slyšet Jakub Serdel, hrající předseda FC Kamenice.

Parádní vystoupení má za sebou nováček z Dubnice. Soubor, který vede zkušený matador Rudolf Věchet, doma zaskočil Rozstání. Výsledek? Výhra 4:1, pro hosty to byla první porážka v sezóně. „Konečně jsme vstřelili první gól my. Hosté stihli vyrovnat, to bylo z jejich strany vše. Minutu před poločasem rozehrál Tomáš Věchet přímý kop z 55 metrů. Míč skončil v brance. Překvapivý, ale zasloužený výsledek. Přišly dvě stovky diváků, všichni si to užili. Jsem spokojený,“ pravil Rudolf Věchet, trenér vítězného celku.

Derby utkání mezi Cvikovem a Žandovem dopadl podle předpokladů. Domácí favorit vyhrál 5:1 a z druhého místa funí na záda prvním Žibřidicím. „Výsledek odpovídá dění na hřišti. Soupeř měl náznaky, ale uhlídali jsme to. Z výsledku jsme spokojení,“ usmíval se Jan Záhorský, kouč Cvikova.

Vstup do sezóny se cvikovskému fotbalovému týmu povedl. „Spokojenost. Na začátku jsme s tím asi ani nepočítali. Skládali jsme nový tým, ale vypadá to, že si to sedlo. Chtěli bychom postoupit, uvidíme, jak to dopadne. Teď nás čeká Rozstání, což bude důležitý zápas,“ připomněl Záhorský.

To v Žandově mají opačné starosti. Spartak nevyhrál pět zápasů, nedává branky a propadl se na jedenácté místo. „Měli jsme strašný začátek. V 5. minutě jsem musel střídat kvůli zranění jednoho hráče. První gól padl po obrovské chybě našeho obránce. Navíc se nám zranil brankář, který musel po hodině hry odstoupit. Šel tam hráč z pole. Chvilkami to bylo vyrovnané, dostali jsme dva góly po standardních situacích. Teď máme doma Doksy, to pro nás bude extrémně důležité utkání,“ má jasno Jan Studenovský, trenér Žandova.