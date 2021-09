Devět bodů, sedmé místo v tabulce. Jaká je zatím nálada ve strážském fotbale? „Zatím jsme spokojeni, samozřejmě nás mrzí domácí porážky v derby. Nám prostě chybí střelec, šutér, který by dal 15 branek za sezonu. Góly dávají záložníci, nebo obránci po standardních situacích. Musíme to nějak zvládnout,“ dodal Knejzlík.

Snaha o vyrovnání byla, Stráž měla k dispozici několik standardních situací. Ale nic z toho. Navíc dohrávala o deseti. „Vacek se nechal zbytečně vyloučit, když oplácel. Oprávněná červená. Domácí se v závěru bránili, my se do vyložené šance už nedostali,“ pokrčil rameny.

Potvrdilo se to i na půdě Višňové, kde Stráž padla 0:1. „Porážka nás mrzí. Za celý zápas jsme udělali jednu chybu, kdy nešťastně podklouzl Roll a soupeř nás potrestal. My jsme prostě nemohli dát góla,“ kroutil hlavou Karel Knejzlík, kouč Stráže pod Ralskem.

Bez gólů to asi moc nepůjde. Fotbalisté Stráže pod Ralskem sice mají na svém kontě po šesti kolech devět bodů, trápí je ale impotence v ofenzivě. Svěřenci Karla Knejzlíka dali deset branek. Jenže hned šest nastříleli v pátém kole proti Desné. Ve zbylých zápasech to je ale směrem dopředu jedna velká bída.

