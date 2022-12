Přezimujete na dvanáctém místě, to je určitě zklamání. Hodnocení první poloviny sezony tak nebude pozitivní, viďte?Nebereme to jako úplné zklamání. Oproti jarní části jsme do podzimu vstupovali s oslabeným kádrem. Do Arsenalu se vrátil Adam Dlouhý. Petr Pavlovec a Lukáš France se zapojili až v průběhu podzimu po zranění a Víťa Česenek na podzim neodehrál ani jeden zápas, doufám že zimní přípravu už absolvovat bude celou.Navíc v polovině sezony skončil Michal Lorenc. Přes tyto problémy jsme dokázali odehrát i kvalitní zápasy,ale na druhou stranu jsme také dokázali úplně vybouchnout.

Když jsem koukal na sestavu, máte tam plno mladých hráčů…

Máme jeden z nejmladších kádrů v soutěži, deset až dvanáct kluků je v rozpětí od 19 do 22 let.Ve většině týmů je to obráceně. Někdy se projevil nedostatek zkušeností, tím jsme dokázal ztratit pro mě jasně vyhrané zápasy.

Na druhou stranu je váš kádr perspektivní, viďte?

Pro kluky je to v tomto věku škola a když vydrží, tak se nabité zkušenosti projeví v brzké době. Zatím chtějí na sobě pracovat, což se odráží u většiny i na tréninkové docházce. V kádru je většina odchovanců, což je veliká výhoda. Parta v kabině je dobrá.

Start do soutěže nebyl zase tak špatný, ovšem poté přišla řada těžkých porážek. Co se stalo?

Ke konci jsme hráli už daleko lépe, navíc jsme posledních kolech podzimu nastupovali v daleko více ustálené sestavě, což se samozřejmě projevilo i na hřišti.

Nepodlehli jste po dobré jarní části z minulé sezony dojmu, že tým je dobře postavený a nepotřebuje výrazně posílit?

To určitě ne. Samozřejmě s ohledem na stav kádru na začátku letní přípravy jsme se snažili kádr vhodně doplnit, ale těch hráčů je na okrese málo. Myslím s kvalitou na I. A třídu. Je tu veliká konkurence v týmech z krajského přeboru, na druhou stranu chápu, že mladí kluci chtějí hrát co nejvyšší soutěž. Třeba se to časem změní a pro hráče bude Lokotka zajímavou štací (úsměv). Potřebujeme se v tabulce zvednout, aby bylo hrát za Lokotku více zajímavé.

Překvapila vás nějak celková tabulka po podzimní části?

Tak jak jsem poznal v jarní části, kdy jsem do Lokotky přišel, týmy s kterými hrajeme o záchranu jsou stejné jako na jaře. Jen se tam překvapivě zařadily Hejnice, o kterých jsem si myslel, že budou hrát více nahoře. Všichni nováčci jsou v první polovině tabulky, je vidět, že na tuto soutěž se dobře připravili. Mají v kádrech zkušené hráče, kteří hráli vyšší soutěže. Na jejich hře je to znát.

Kdy vám odstartuje zimní příprava?

Zimní přípravu startujeme 12. ledna. Budeme trénovat na Arsenalu, dvakrát až třikrát týdně. Ve středu 22. února odjíždíme na čtyřdenní soustředění do Heřmanic. Pak budeme opět trénovat na Arsenalu.

Co hráčský kádr? Budete se snažit ho nějak rozšířit?

Chtěl bych kádr určitě doplnit o nějaké zkušené hráče, ale je to složité.Možnosti od klubu jsou, ale nějaká jednání začnou asi až na začátku dalšího roku.

Vy budete pokračovat v roli trenéra?

Z osobních důvodů skončil můj parťák Petr Kabát. Chtěl bych mu moc poděkovat,byl na Lokotce už delší dobu a odvedl dobrou práci. Navíc jsme dlouholetí kamarádi a spoluhráči, Vše mezi námi fungovalo tak, jak mělo.Třeba se za nějaký čas k fotbalu zase vrátí. Já pokračovat budu, nebo lépe řečeno chci. Záleží ale i na vedení Lokotky, jestli je spokojená (smích).

Na jaře bude hlavním cílem záchrana v soutěži, že?

Jednoznačně chceme záchranu v soutěži. Myslím, že pro Lokotku je soutěž kvalitní, budeme se snažit co nejlépe odstartovat abychom nehráli o záchranu do posledních kol. To ale budou chtít všechny týmy kolem nás (úsměv).

Co vy a zimní pauza? Budete od fotbalu odpočívat? Pauza je extrémně dlouhá.

Od trénování si rád odpočinu, ale jinak si půjdu zahrát s kamarády fotbálek ,protože v sezoně na to není moc času. Hned od ledna se budou řešit možné posily kádru a potom už se bude normálně trénovat.

Jak budete trávit Vánoce a Silvestra?

Vánoce a Silvestra budu trávit s rodinou, celou sezonu se mi vlastně rodina přizpůsobuje, vše se řídí rozpisem zápasů a tréninků. Tak si nyní užíváme, že nemusím nikam na fotbal.