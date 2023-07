„Mým tajným přáním je posunout letošní sedmé místo ještě o kousek výš. To už bych po sezóně mohl odejít s klidným svědomím do trenérského důchodu,“ řekl s úsměvem trenér Stráže Karel Knejzlík.

V poslední sezoně jste vybojovali v krajském přeboru sedmé místo. Jak vše zpětně hodnotíte?

Nasadili jsme klubovou výsledkovou laťku nejvýš v historii klubu, takže pozitivně.



Byli jste i v pozici nejlepšího týmu v soutěži z Českolipska, Skalice vás ale nakonec předhonila. Co vůbec říkáte na výkony a výsledky dalších klubů z okresu?

To jsme byli jenom krátce během podzimu. Postavení týmů z Českolipska nakonec asi odpovídá možnostem klubů a kvalitě jednotlivých kádrů.

Do divize nakonec nikdo nechtěl postoupit. Překvapilo vás to? Podle předváděné hry patří do divize pouze Velké Hamry B, ale ty postoupit nemohou. Ale vyhrál Pěnčín a měl to zkusit. I když na druhou stranu chápu vyjádření jejich manažera, že pro divizi nemají zázemí a hrát divizi na cizím stadionu není ideální. Jak u vás probíhá letní příprava? Letní přípravu jsme zahájili 17. července a celá proběhne v domácích podmínkách. Máme za sebou přátelák ve Šluknově, kde jsme vyhráli 4:3. Další nás čeká 29. července v Bílém Kostele a generálku sehrajeme 5. srpna doma s Jilemnicí. Prozradíte, jak se změnil váš hráčský kádr? Odchody byly citelné. Na druhou stranu si myslím, že jsme kádr doplnili solidně. Roll si šel zkusit divizi do Velkých Hamrů, dále v týmu skončili z časových důvodů Cerman a Moravčík, respektive se posunuli do kategorie „hráčů na telefonu.“ (úsměv). Přišel Sedláček z Kamenice, Volejník z Mimoně, Věchet z Dubnice. Navíc se vrátili se Vacek, Řezníček a David Biedermann. V přeboru na vás čekají tři nováčci. Bude podle vás nový ročník kvalitnější? Košťálov s Chrastavou kvalitu rozhodně přinesou, neboť si postup vybojovali sami. Rapid Liberec je pro mě velkou neznámou, to nemůžu hodnotit.

Jak vnímáte aktuální situaci v krajském fotbale? Není tajemstvím, že na Liberecku a Českolipsku je nedostatek fotbalistů… Čistě amatérský fotbal se potýká s nedostatkem hráčů napříč celou republikou, to není jen na Liberecku a Českolipsku. To zjistíte hned při prvním telefonátu při shánění posil. Ti hráči by i možná byli, ale většině mladých chybí motivace hrát vyšší soutěž, pohodlí někam dojíždět. Třetí věc, kterou současná doba přináší, je to, že jdou radši na přesčas do práce, aby vydělali nějakou korunu navíc, než na trénink nebo zápas za klobásu a pivo. Jak jsem pochopil, povedete Stráž jako trenér i v další sezoně, viďte? Zatím pokračuji. Uvidíme v průběhu podle výsledků, jestli bude od klubu důvěra sezónu dokončit. Co vaše ambice? Cíle jsou pro náš malý a skromný klub dané na začátku sezony. Hrát klidný střed tabulky, nemít starosti se sestupem a hlavně chceme naším fotbalem bavit diváky. Mým tajným přáním je posunout letošní sedmé místo ještě o kousek výš. To už bych po sezóně mohl odejít s klidným svědomím do trenérského důchodu.

Uvítal byste rozšíření týmů v krajském přeboru, nebo vám stačí 14 celků?

O tomto tématu už jsem v Deníku v minulosti mluvil. Liberecký kraj je podnebím specifický a natáhnout sezónu o další čtyři zápasy je u nás při nepřízni počasí problém. To jsme poznali třeba loni na podzim, kdy se odkládala spousta zápasů a soutěž tím trpěla. Ono jet místo soboty na odložený zápas ve středu odpoledne třeba do Košťálova nebo Velkých Hamrů je obrovský rozdíl. Přibydou absence kvůli práci nebo škole a ti, kteří se uvolní a dorazí, tak toho po práci mají plné zuby. Navíc kluby si svá hřiště chrání a pečují o ně, což je obrovský zásah do jejich rozpočtu. Hrát zápasy 20. listopadu nebo 10. března na trávě je tady prostě nesmysl. Pronájem umělky v cizím prostředí řešením není.

Od fotbalu trochu odbočíme. Jak jste si užil dovolenou?

Dovolenou kvůli fotbalu směřuji na začátek července, takže už mám po ní. Užil jsme si ji při dobrém vínu na jižní Moravě.