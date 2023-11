„Podzimní část mě vyčerpala více, než kdy jindy. Po posledním utkání proti Frýdlantu jsem od fotbalu úplně vypnul,“ přiznal s unaveným úsměvem Karel Knejzlík.

Přezimujete na devátém místě tabulky. Jak podzim hodnotíte?

Abych byl upřímný, je to bída. Po letní přípravě jsem očekával povedenější podzim. Z objektivních důvodů je to však v našem případě zřejmě maximum, na co se jsme mohli dosáhnout. Zranění klíčových hráčů nás provázela od úvodního do posledního kola, takže zápasů, v kterých jsme nastoupili v optimální sestavě, nebylo mnoho, respektive ani jeden. To se v krajském přeboru zákonitě musí projevit na výsledcích.

Do týmu přišel kanonýr Radim Věchet, který góly dával. Jak jste byl spokojený s útočnou fází?

S příchodem Radima Věchta jsme museli trochu změnit styl hry, stejně jako při jeho minulém působení ve Stráži, když nám pomohl vystřílet postup z I. A třídy. Když máte v týmu takového hráče, tak je toho třeba využít a zákonitě z toho vyplývá i menší zastoupení ostatních střelců. S 29 vstřelenými brankami máme pátou nejlepší ofenzivu v soutěži, což není zase tak špatný parametr. Bohužel defenziva letos připomíná ementál, to už je jiná kapitola.

Zranil se vám brankář Reitmajer, šanci tak dostával mladičký Kukucz. Nezklamal?

Kukucz je mladý talentovaný brankář a jsem rád, že jsme ho do Stráže přivedli. Z dorostu si přinesl některé nedostatky, ale i spoustu pozitiv, která u něj převažují. Přechod z dorosteneckého fotbalu je všeobecně těžký pro každého. Původní plán byl jeho postupné zapracování do týmu a sbírání zkušeností v dospělém fotbale. Po zranění Reitmajera se nám však jeho zápasová minutáž trošku „zvrhla“ a musel odchytat téměř celý podzim .A řekl bych, že na svůj věk dost solidně.

Na čele jsou odskočené dva týmy – Hrádek a FC Pěnčín. Budou podle vás právě tyhle dva celky bojovat o prvenství v přeboru?

O prvenství si to rozdají jen Hrádek a Pěnčín. Zbytek tabulky je jen kompars, který je může trochu potrápit, ale bodově je určitě nedožene.

Neuškodilo soutěži, že nikdo nepostoupil minulý rok do divize? Hlavně trenér Pěnčína často říkal, že soupeři je moc na podzim neprověřili…

Samozřejmě, že to soutěži uškodilo. Teď necílím konkrétně na Pěnčín, ale pro mě obecně soutěže, kterým vládne jeden tým bez zájmu postoupit výš, přijdou časem nudné. Nevím, jestli něco říká trenér Pěnčína, to nesleduji, ale pokud si sestavím tým, který má divizní parametry, tak je pak kritika ostatních mužstev, která pracují s jinými finančními možnostmi, úplně scestná.

Ještě bych se vrátil k utkání Hrádku a faulu na vašeho Davida Volejníka. Jak zpětně na celý incident vzpomínáte?

Já to už moc nechci komentovat, ale zůstalo to ve mně na dlouho. Za svoji trenérskou a hráčskou kariéru jsem zákeřnější a brutálnější zákrok nezažil. Hrádecký klub se omluvil, disciplinárka to šalamounsky vyřešila stylem „vlk se nažral a koza zůstala celá.“ David Volejník mi díky tomu vypadl na tři týdny z tréninků a zápasů, ale naštěstí je už zdravý a bez následků. Tím bych tohle téma definitivně ukončil. Jen jsem poté, co předvedl rozhodčí Jirák, jež byl v Hrádku na lajně, o týden později v divizi v Kladně, zpětně přesvědčen, že ten zákrok trojice sudích vidět nechtěla.

Zlepšila se podle vás od minulé sezony úroveň rozhodčích?

Nezlepšila, spíš naopak. Možná je to jen náhoda, možná to vypovídá o snížení úrovně rozhodčích, ale v našich zápasech opravdu výrazně přibylo proti minulým ročníkům chybně odpískaných situací. Ať už na jednu nebo druhou stranu. Bohužel jsou to i situace, které se týkají základních pravidel.

Máte už plán zimní přípravy, případně třeba přátelských zápasů?

Plán zimní přípravy bude tradiční v místních podmínkách. Musíme se připravit na jaro a pokusit se ještě napravit nepovedenou podzimní část. Přáteláky jsem zatím neřešil, protože se povinně musíme zúčastnit toho nesmyslu se skupinovou fází krajského poháru, což jsou minimálně čtyři zápasy.

Budete se snažit nějak hýbat s hráčským kádrem?

Jedno jméno je ve vzduchu, ale jinak zůstáváme pohromadě.

Bude někdo ze zraněných hráčů připravený už pro zimní přípravu?

Nechci to zakřiknout, ale většina zraněných by měla být připravena. Vzhledem k vážnosti nebo nečitelnosti jejich zranění jsou však všichni tito hráči s otazníkem. Jen stoper Sedláček nám na jaře určitě nepomůže. Je po operaci menisků a teď čeká na termín pro plastiku křížového vazu.

Co vy a zimní pauza, která je hodně dlouhá. Jak jí budete trávit?

Podzimní část sezóny mě vyčerpala více, než jindy. Takže jsem po posledním zápase ve Frýdlantu od fotbalu úplně vypnul a užívám si fotbalového volna. Dělám věci, na které není v sezóně čas. Myslím, že mi to vydrží až do Vánoc, abych načerpal nějakou energii do zimní přípravy.

Cíle pro druhou polovinu soutěže jsou asi jasné…

Cíl pro jaro je celkem jasný, a to je záchrana.