Petr Voříšek, bývalý ligový fotbalista a reprezentant: „Podle mě je to přitažené za vlasy, tohle je moc. Přijde mi to neskutečné. Nebylo nic prokázáno, je to založené jen na výmyslech. Byla to veliká kauza a mohlo se to vyřešit jiným způsobem. Nesouhlasím s tím. Ondra něco řekl a neměl to dělat a určitě toho lituje. Vůbec nechápu, že Kamara dostal za fyzické napadení jen tři zápasy. Když už tak měli dostat oba stejný trest.“

Ladislav Čurgali, trenér SK Šluknov: „Myslím, že s tím nemůže souhlasit žádný normální člověk. Kdyby byl vyhlášen kurz v sázkové kanceláři, tak bych prodělal kalhoty. Byl jsem na 100 % přesvědčen, že nemohou Kúdelu potrestat bez důkazu. Naopak trest za napadení soupeře po utkání a likvidace brankáře? Směšné tresty. Je to jasně opačný rasismus. No, nechápu to. Zájmy těch, kteří rozhodovali, určitě nejsou čisté."

Tomáš Hadar, brankář FK Rumburk: „Naprosto tomu nerozumím někdo se asi zbláznil (smích). Respektoval bych pro Kúdelu trest na 1 zápas za nesportovní chování, který dostal minulý týden. Ale deset zápasů za něco, co se nedá na 100% prokázat, je docela úlet. Trestům pro hráče Rangers už vůbec nerozumím. Kamara napadne Kúdelu po zápase za přítomnosti delegátů a dostane tři zápasy. To je k smíchu. A Roof za zákrok na Koláře by měl dostat minimálně 10 zápasů, byl tam jasný úmysl."

Libor Sklenář, šéf fotbalistů SK Stap Tratec Vilémov: „Lepší by asi bylo, kdyby mu Kúdela dal dvě facky, neměl mu nic šeptat. Je zvrácené, že na to není přímý důkaz. Vychází se jenom z pošeptání. Smutné je, že dva hráči Rangers dostali za své těžké prohřešky daleko menší tresty.“

Petr Stromecký, fotbalista FC Nový Bor: „Absolutně nesouhlasím! Kde to jsme? Kam se tohle až dostane? Ať už řekl cokoliv, tak dostane větší trest, než za fyzické napadení, které je podložené? To se bude dít pokaždé, když bude běloch bez přímých důkazů obviněný z rasismu a napaří mu tak velký trest? Mě už ten rasismus přestává bavit. Neustále brečení a stěžování. Všichni jsou dospělí a nedokáží překonat to, že jim někdo něco řekl.“

Miroslav Tyl, vedoucí FK Junior Děčín: „Je to nepřiměřený trest. Samozřejmě to byla od Kúdely klukovina, byl to vyhraný zápas, neměl mu nic říkat. Na druhou stranu se mu podle mě nic neprokázalo. Je to přísné i z pohledu toho, že Roof, který málem přizabil brankáře Koláře, dostal daleko menší trest. Špatné je, že to zasáhne i do reprezentace a blížícímu se EURU."

Marek Čermák, trenér SK Liběšice: „Podle mého názoru to přesahuje jakékoliv sportovní hledisko. Ten trest je absolutně nepřijatelný, pokud vím, nejsou žádné přímé důkazy pro vinu Ondřeje Kúdely. Je to tvrzení proti tvrzení, a odsoudit ho pouze na tomto základě? V porovnání třeba s faulem na Ondřeje Koláře je to absolutní výsměch. Je to trest nejen pro něj, jelikož to je hráč na vrcholu své kariéry, možná v nejlepších zápasech, které kdy hrál, ale i pro Slavii či českou reprezentaci, které bude chybět na EURO. A naopak trest pro domácí, nějakých 200 tisíc za nezvládnutou pořadatelskou službu? Kdysi jsme v jednom amatérském oddílu dostali flastr za jednu malou rachejtličku od nějakého klučíka v kotli. Tehdy jsme měli rozpočet asi 800 tisíc korun na sezónu. Oni mají miliardy, a za takový průšvih dostanou takovou směšnou částku… Znám několik kluků, kteří Kúdelu znají, a tvrdí o něm, že to je naprosto pohodový kluk. Možná tam proběhly nějaké emoce, ale je to úplně vytržené z kontextu. Vždyť Slavia má v kádru snad osm hráčů tmavé pleti, což je snad nejvíc z těch týmů, co tam ještě hrají. Určitě by se měl odvolat, což může jen on, jelikož on je obviněný, nikoliv Slavia, záleží ale, jestli se mu do toho bude chtít. Já bych to ale nechal normálně vyšetřovat, vždyť ten kluk není žádný rasista."

Tomáš Heřman, trenér SK Brná: „Nechci být vulgární… Ale s tímto trestem se rozhodně neztotožňuji. Podle mě by se měl Ondřej Kúdela odvolat."