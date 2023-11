Fotbalisté Stráže pod Ralskem zakončili nepříliš povedenou podzimní část v krajském přeboru nečekaným bodem ze hřiště Frýdlantu, kde se zrodila remíza 3:3. Hosté přitom byli tři minuty od vítězství.

Stráž pod Ralskem doma podlehla Velkým Hamrům 2:6. | Foto: Jiří Dozorec

„Odehráli jsme tady povedený zápas a překvapivě sahali po třech bodech. Domácí ale tři minuty před koncem vyrovnali, nakonec to byla zasloužená remíza,“ přiznal Karel Knejzlík, kouč Stráže pod Ralskem.

„Domácí působili ospale, my jsme zase měli přílišný respekt,“ všiml si Knejzlík. Přesto jeho výběr dostal do vedení už po dvou minutách mazáckým zakončením Radim Věchet. Jenže za dvě minuty ztratil kvůli sluníčku přehled Mitáč a Kozák vyrovnal. „Pak se hrálo hodně opatrně bez větších šancí. Bohužel nám těsně před koncem poločasu pláchl po křídle Stýbal a míč si do vlastní sítě srazil Sedláček,“ litoval.

Po změně stran bylo na hřišti přeci jen rušněji, Stráž předvedla obrat, na 2:2 srovnával z penalty Radim Věchet, když potrestal faul na vlastní osobu. Hostující kanonýr má na kontě už 14 branek.

„Šance přibývaly. Do vedení nás dostal v 73. minutě Křeš, jehož pokus si do sítě srazil nejistý brankář Němec. Pak jsme v obraně dlouho pracovali dobře, jenže tři minuty před koncem se po centru na zadní tyči prosadil Capulič. V závěru si na naší straně připsali první mistrovské minuty v áčkovém dresu naši mladší dorostenci Patrik Penz a Štěpán Sedláček a přispěli k cennému bodovému zisku,“ dodal Karel Knejzlík.