Skalici to drhlo, do povedeného podzimu mělo jaro daleko. „Ale i když se nám nedařilo, když ty výsledky nebyly takové, jaké jsme očekávali a přáli si, tak jsme se nehádali. Drželi jsme pořád při sobě, což ukazuje na dobrou partu. Za tohle jsem straně rád a cením si toho,” pokyvuje Tschakert spokojeně hlavou.

A proč vlastně jeho tým zažil tolik nezdarů? „Nám to nešlo v ofenzivě. Šance jsme si vytvářeli, ale gólů jsme dávali málo. Může to být tím, že máme mladý tým, že tam chybí trošku víc zkušenosti, občas je tam zbrklost. Na druhou stranu jsme zase víc běhaví, fyzicky lepší než některé mančafty, které mají ty starší, i když zkušenější hráče.”

Takhle to vypadalo na turnaji ČKSD, kterého se Petr Tschakert zúčasntil:

Zdroj: Deník/František Bílek

Skalici vede už několik let Zdeněk Baťka, náročný trenér, který je v týmu oblíbený. „On dobře ví, proč je náročný. A myslím, že to ví i většina z nás. Je spravedlivý, to se nám líbí. Někdy je zapotřebí zvýšit, hlas, často si to i zasloužíme,” uznává Tschakert, který je také už pomalu klubovým inventářem.

FOTO A VIDEO: Barcelona dostala na turnaji v Prysku desítku od Machovců

„Jsem tu šest let. Jsme v tabulce krajského přeboru převážně nahoře, jen na začátku jsme byli ve středu. Za tu dobu se to nastavilo do fáze, kdy bychom chtěli postoupit do divize. Vím, že se ve Skalici dlouho nehrála, já byl malý kluk, když se tu kopala. Tak snad se postupu dočkáme. Teď vyhrál Turnov, podle mě naprosto zaslouženě. My to zkusíme v nové sezoně,” slibuje vytáhlý fotbalista fanouškům.

Ti chodí ve Skalici v hojeném počtu, přestože je hrací čas v neděli dopoledne, což je termín, který je všeobecně ne vždy vítaný. „U nás lidi chodí. Většina týmů z českolipského okresu má už své zápasy za sebou, tak se hráči z nich na nás chodí dívat. Přijdou také lidé z okolí, třeba Polevska, Lindavy, Nového Boru, to je vše blízko.”

Skalice už zahájila přípravu na novou sezonu, v plánu má trénovat stejně jako v sezoně třikrát týdně. Letní dril si o víkendech bude zpestřovat přípravnými zápasy. Změny v kádru zatím žádné hlášeny nejsou.