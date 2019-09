Ve sluncem zalitém sobotním odpoledni se proti sobě postavily Doksy a Rovensko pod Troskami. Utkání krajského přeboru otevřel rozhodčí Trejbal z Hradce Králové a mužstva proti sobě nastoupila v historii popáté. Bilance jasně hovoří ve prospěch Doks. Čtyři vítězství a jedna remíza a aktivní skóre 13:7. Tým od Máchova jezera potvrdil dobrou bilanci ze vzájemných zápasů a Rovensko zdolal 2:1.

Gólový účet zápasu otevřel ve 30. minutě domácí Miroslav Kukla, na kterého ve druhém poločase navázal Matěj Šimon. Hosté už stačili pouze snížit na konečných 2:1 zásluhou Lukáše Malého.

Všechny tři body tak zůstaly v Doksech. „My byli celý zápas lepším mužstvem a soupeř patří k těm slabším. Čekalo se víc od těch, co střídali i když Matěj dal gól. Měli jsme utkání pod kontrolou a měli jsme povinnost vyhrát,“ řekl trenér Michael Šimek.

„Vždy je těžký zápas proti mužstvům z dolní části tabulky. Nepřijíždějí většinou s ofenzivní taktikou, snaží se napadat už od poloviny hřiště. Máme to těžší, protože musíme útočit do plných. Letošní přebor je vzácně vyrovnaná soutěž a ani dnešní soupeř nebyl špatný,“ doplnil kapitán Doks Miroslav Kukla.

Trenér Rovenska Jaroslav Mencl zhodnotil zápas následovně: „Potýkáme se se sestavou už celou podzimní část soutěže. V létě dva odešli do Turnova, dva hráči jsou zranění, v minulém zápase dostali dva hráči červenou kartu atd. Dáváme do kupy nové mužstvo. Dnes taktika byla jasná. Nedostat ze začátku góly. Věřil jsem, že dáme alespoň jednu branku, což se povedlo,“ snažil se najít pozitiva. „Doksy mají kvalitní mančaft a na lavičce mají kvalitu a mohou střídat, koho chtějí a jak chtějí. Doksy vyhrály v Turnově na brejky, v Železném Brodě na brejky. Dobrý fotbalista se pozná, že umí jít do plných a že tam něco vymyslí. To umí málokdo v přeboru,“ doplnil.

Doksy – Rovensko 2:1 (1:0)

Branky: 30. Kukla, 67. Šimon – 77. Malý. Rozhodčí: Trejbal. ŽK: 2:2. Diváci: 130.

Doksy: Vosecký – Bečvařík, Kopecký, Finklár (46. Šimon M.), Kulha, Šimon J., Kukla, (66. Brodský), Zoubek, Burian, Vaňátko, Kouba(73. Polívka).Trenér: Šimek.

Vladimír Černý