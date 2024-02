Řada týmů by Vilémov (krajský přebor) a Šluknov (I.A třída) uvítala. Argumentují jejich kvalitou, zápasy v minulosti a také rozšíření krajských soutěží. Jsou i kluby, kterým je to vlastně tak trochu jedno. Na druhou stranu jsou také týmy, které s tím absolutně nesouhlasí. Hlavním důvodem je velká vzdálenost, týká se to hlavně klubů ze Semilska.

Deník oslovil kluby z Libereckého kraje, které hrají krajský přebor a I.A třídu a zeptal se na jejich názor.

KRAJSKÝ PŘEBOR

Skalice u České Lípy, trenér Zdeněk Baťka: „Já s tím souhlasím, uvítal bych to. Jsou to oba kvalitní týmy, bylo by to ku prospěchu soutěže.“

Nový Bor, předseda Zdeněk Fakan: „Ještě to všechno musíme probrat na schůzi, ale já osobně proti tomu nic nemám.“

Stráž pod Ralskem, sekretář Ladislav Poncar: „Nám to určitě nevadí, ve Vilémově jsme kdysi hrávali. Nemáme s tím problém, naopak bychom uvítali rozšíření krajského přeboru.“

Košťálov-Libštát, prezident klubu Leoš Moravec: „Jsme na hraně okresu i kraje, proto pro nás žádná výhra připojení těchto klubů není. Je to obojí 120 km, to samé ale i pro ně. Jezdili jsme k České Lípě, do Skalice, do Nového Boru, tohle je taky pecka. Osobně bych jim asi zelenou dal, ale až od sezony 2025/26, aby to to bylo fér i pro kluby z Libereckého kraje. Nedělal bych změny v polovině sezony. Co mám zprávy, tak by se soutěže nerozšiřovaly, tím pádem by logicky někdo tuhle změnu odskákal. Ze strany STK musí být jasné daná pravidla a postupové i sestupové klíče. Asi se budeme muset podřídit většině, jen doufám, že nebudou mít výkopy v 9 ráno, ideálně ještě v neděli.“

Frýdlant, předseda klubu Martin Budzel: „Nemám sebemenší problém. Zázemí i hrací plochy ve Vilémově i Šluknově znám a na poměry, které jsou v našem kraji, jsou nadprůměrné. Potíž není ani v cestování, jsme dobře geograficky postavení, takže když to vezmeme přes Polsko a Německo, tak jsme tam přes Rumburk za chvilku.“

Hrádek nad Nisou, předseda klubu Ondřej Holeček: „Konkrétně s Vilémovem hrajeme v přípravném období přátelská utkání, a tak vím, že by kvalitě soutěže na Liberecku pomohl. Pokud by se krajský přebor rozšířil na 16 účastníků, tak je to dobrý nápad. Na druhou stranu chápu kluby ze Semilska a z dalších větších dojezdových vzdáleností, že mohou mít názor jiný. Už jsme se o tom v klubu bavili a přínos převažuje.“

Višňová, trenér Milan Melka: „Už mi to na maila přišlo, chtěl jsem se na to podívat, ale je to čerstvé a takhle z narychlo asi odpovědět nedokážu. Už v téhle sezoně něco proběhlo u mladšího a staršího dorostu a po hlasování k nám asi tři týmy přibyly. Před reorganizacemi se tam jezdilo běžně, teď bychom se vlastně vraceli k něčemu, co tu bylo. Problém by byl asi dojezdové vzdálenosti. Zase by to bylo daleko pro nás.“

Chrastava, trenér Michal Kolčava: „Jde o můj osobní názor, ne stanovisko klubu. Pokud zvednou tyto dva týmy úroveň soutěže a budou jasně daná pravidla, jako například počet účastníků, postupy a sestupy, a podobně, tak za mě souhlasím. Vilémov by šel do krajského přeboru, Šluknov do I. A třídy. I kdyby si zajistil postup, tak právo na vyšší soutěž by měl mít zástupce z Libereckého kraje.“

Velké Hamry B, trenér Zdeněk Bryscejn: „Nevidím v tom problém, naopak by se podle mě soutěž zkvalitnila.“

FC Pěnčín, manažer Adam Pelta: „Jsme pro, ale jen v případě, že zůstane stejný počet mužstev v soutěžích. Zvýší to kvalitu a úroveň soutěží. Pokud by se tím ale jen nafoukly, tak to nemá smysl. V mládežnických soutěžích už u nás hrají, takže to dává smysl. A Vilémov má i ambice, určitě by to pomohlo.“

Sedmihorky, trenér Pavel Šafář: „Nemáme s tím problém.“

Lomnice nad Popelkou, vedoucí týmu Zdeněk Baudyš: „Pro nás už to tak blízko nebude. Když to bude potřeba, tak tam jet musíme. Vilémov mi zase až tolik neříká. Ale bereme to tak, že jsou na světě horší věci, přežili bychom to. Úplně do plusu to pro nás není. Tady na naší straně je to s hráči složité. Blíž máme k Hradecku.“

I. A TŘÍDA

Mimoň, trenér Marek Steinfest: „Nás by se asi týkal případně Šluknov. Asi by to nám to nevadilo, velký problém v tom nevidím.“

Bělá, vedoucí týmu Slavomír Beran: „Pro nás je to už hodně daleko, výlet na celý den, nemluvě o finančních nákladech a čase. Je nám jedno, s kým hrajeme, soutěž by byla i pestřejší, ale problém je ve vzdálenosti. Spíš už patříme do Královéhradeckého kraje.“

Doubí, předseda klubu Michal Venc: „Nám se to nelíbí. Zvětšily by se dojezdové vzdálenosti, ale hlavně by na příčlenění Vilémova a Šluknova doplatily kluby z Libereckého kraje v případě postupů a sestupů. A to ani nemluvím o chystané reorganizaci, kde by měly zaniknout I. B třídy, to by mělo následky až do okresních přeborů. Jsem v STK a vím, že kluby mohou hlasovat pro přijetí od nové sezony nebo až od té další 2025/26. My jsme ale jednoznačně proti.“

Žibřidice, trenér Jan Broschinský: „Kdyby ty dva kluby přešly k nám, tak jsou to velké dálky, z Liberecka do výběžku snad 80 kilometrů. A co pak kluby ze Semilska? Teď máme všechno za humny a cestovné není v dnešní době nejlacinější. Na druhou stranu by se zvýšila kvalita, šlo by o zpestření. Musíme si k tomu sednout a pořádně to zvážit.“

Sokol Pěnčín, trenér Lukáš Hodan: „S připojením Vilémova a Šluknova do soutěží LKFS nesouhlasíme. Jsme rádi, že už nemáme v I. A třídě ani Českou Lípu. Ideálně nechceme cestovat nikam daleko. Samozřejmě pokud přijde rozhodnutí, že se k nám tyto celky připojí, budeme to muset respektovat.“

Bílý Kostel nad Nisou, předseda Roman Janáček: „Vůbec nevím, co si o tom mám myslet. Co se týká konkrétně našeho klubu a dojezdové vzdálenosti, je nám to v podstatě jedno. Nemáme to tak daleko jako například Studenec. Pro ně by to bylo peklo. Přemýšlím, jaký by to mělo přínos pro naše soutěže. Pozitivní by to bylo spíše pro Vilémov a Šluknov.“

Studenec, trenér Martin Hrubý: „Abych jezdil ze Studence do Šluknovského výběžku? Tak to je pěkný nesmysl! To bychom mohli hrát rovnou proti Brnu.“

Rozstání, trenér Roman Passian: „Kvůli vzdálenosti s připojením těchto celků do soutěží LKFS nesouhlasíme. Kdyby to šlo takto dále, jezdilo by se za chvíli do Děčína.“

Vesec, předseda Josef Háza: „Nám je v podstatě úplně jedno, jestli pojedeme do Studence nebo do Šluknova, protože jsme uprostřed kraje. Z hlediska dopravy je to tedy v relativní dosažitelné vzdálenosti, ale samozřejmě to je daleko. Když bude hrací den v neděli od 17 hodin, hostující celek přijede domů nejdřív v deset večer. Je tam hodně otázek. Nedokážu si například představit, jakým způsobem by byly soutěže upraveny. Mít soutěž na 16 týmů je podle nás nesmysl. V těchto klimatických podmínkách máme co dělat, abychom odehráli sezonu se čtrnácti účastníky. A aby na jejich úkor sestoupily místo dvou mančaftů tři, to mi přijde nespravedlivé.“

Krásná Studánka, člen realizačního týmu Jan Jirák: „S připojením Vilémova a Šluknova určitě nesouhlasíme. Důvod je jednoduchý, je to neskutečně daleko. Například Studenec to má 140 kilometrů daleko a přes dvě hodiny cesty. Když se bude hrát v neděli večer a někdo z týmu bude pracovat na noční směně, nemá šanci se dostat do práce včas. Bylo by to zajímavější jen v tom ohledu, že by se nehrálo pořád se stejnými týmy jako každý rok. Na druhou stranu si s nimi můžou kluby domluvit přátelská utkání.“

Ruprechtice, trenér Pavel Buša: „Osobně se mi to nelíbí. Přijde mi to zvláštní a stejně tak mému kolegovi, se kterým jsme se o možném připojení těchto celků bavili. Hlavním důvodem je velká vzdálenost.“