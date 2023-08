Po štaci v českolipské Lokomotivě se vrátil zpět do Jestřebí. Takže sešup o dvě soutěže.…

Deník o chystaném přestupu informoval na začátku srpna, kdy se ke všemu vyjádřil Zdeněk Fakan, předseda fotbalového klubu v Novém Boru, který hraje krajský přebor. „Je to tak, chce odejít. Ale my ho zatím nemůžeme uvolnit. Alespoň do té doby, než za něj seženeme náhradu,“ řekl jasně Fakan těsně před startem letošní fotbalové sezony.

„Odcházím za novou výzvou, trenér Broschinský mě kontaktoval už po minulé sezoně. Říkal, že chtějí hrát v tabulce I.A třídy nahoře a že hledají útočníka. Dohodl jsem se na podmínkách,“ prozradil Deníku Stromecký.

Ten chtěl Novému Boru pomoct v prvních dvou zápasech sezony. Tým z Českolipska je oba prohrál (0:7 v Hrádku nad Nisou a 0:1 doma proti Stráži pod Ralskem). Stromecký následně napsal na klubovou skupinu na facebooku, že se s klubem loučí.

„V Novém Boru jsem patnáct let a přeci jen to chce změnu. Těch důvodů je několik. Jednak mě to v Boru prostě už nenaplňuje. Taky jsem v práci hodně časově vytížený a nemůžu se účastnit větší části tréninků. Zdraví už mi taky tolik neslouží a potřebuji více odpočinku. A jsou tam taky osobní důvody,“ konstatoval.

S vedením novoborské kopané se Stromecký prý na všem jasně domluvil. „Po druhém zápase jsem se rozloučil s diváky i spoluhráči. Vedení mi slíbilo, že pokud tady už nejsem spokojený, že mi nebudou po těch letech, co jsem tady odehrál, dělat zle. Samozřejmě za mě budou hledat náhradu,“ připomněl.

Jenže z přestupu zatím padlo. „Vím, že situace s hráči není ideální. Mám v Novém Boru své srdce, ale život jde dál. Bor by mě tady chtěl do zimy, ale to nepřipadá v úvahu. Proto doufám, že vedení dostojí svých slov a nechá mě jít,“ pevně doufá Stromecký.

„Se všemi jsem se rozloučil a rozhodně nějaká ta slza ukápla. Teď už jen čekám, že se dohoda naplní. V Boru se to teď hodně omladilo. Myslím si, že za přispění zkušeností Honzy Broschinského to bude lepší a lepší. Ale chce to prostě čas,“ dodal.

Stromecký se ale může dostat do slepé uličky. Jak sám uvedl, za Nový Bor už nastoupit nechce. Pokud ho ale vedení klubu do Žibřidic neuvolní, tak si na přestup může počkat až do června dalšího roku, kdy se rozjede volné přestupové období.