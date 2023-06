„Chtěli jsme se se soutěží rozloučit důstojně. Zase jsme rychle prohrávali, ale pak to kluci otočili. Bylo jasné, že nám budou docházet síly. Na konci jsme už tahaly nohy jako z medu,“ usmíval se Marek Steinfest, kouč Mimoně, která by měla další rok hrát I.A třídu.

„Ještě před utkáním jsem hráčům řekl, že uděláme takovou anketu, jestli to bude I.A třída nebo I.B třída. Takže jsem všem rozdal papíry a řekl, ať tam napíšou, co by chtěli hrát. K tomu jsem dodal, že jestli to bude I.B třída, tak určitě nebudu trénovat. Nakonec vyhrála ta I.A třída,“ dodal na závěr.

Hosté zažili velmi povedený ročník, i když nakonec spadli ze sedmého místa a na poslední chvíli tak ztratili „titul“ nejlepšího celku Českolipska v krajském přeboru.

„Bylo to derby, zdálo se mi, že domácí prostě více chtěli a šli si za tím. Ta dělba bodů je podle mě nakonec zasloužená. My jsme tady chtěli vyhrát. Přesto musíme hodnotit letošní sezonu určitě pozitivně,“ kýval hlavou Karel Knejzlík, trenér Stráže pod Ralskem.