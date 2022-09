První tři zápasy a vždy jiný brankář, to se skutečně jen tak nevidí… Máte pravdu. V Košťálově nastoupil Lukáš Vykoukal, který do podzimní části nastupoval jako jednička. Nečekaně se ale zranil a nakonec zamířil do Frýdlantu. Narychlo jsme sehnali do brány do Doubí Miroslava Blahnu, který přišel po rychlé akci manažera Antonína Toločka z Velkých Hamrů. Ve třetím kole ale nemohl chytat ani on, a tak se do branky postavil kapitán Marek Patka - a vychytal výhru nad Bílým Kostelem. Na čtvrté kolo jsme sehnali jako náhradu, prakticky jako výměnu, Jiřího Kumprechta z Frýdlantu. Ten chytal v Pěnčíně a doma s Rychnovem.

V 6. kole ale musel do branky opět kapitán Marek Patka, jenž nikdy gólmanem nebyl, podílel se na remíze 5:5 v Krásné Studánce…

Jo, dostal pět gólů, ale nic na něj rozhodně neházíme. Cítil se na chytání ze všech kluků nejlíp, a tak tam šel. S brankáři máme trable pořád, neboť Kumprecht odjel na dovolenou, a tak do branky o víkendu musel už pátý hráč Matěj Dostál, který ale pracuje v Německu, nemůže na tréninky a kolikrát ani nemůže na zápasy, protože odjíždí do zaměstnání a časově se mu to kryje.

Kdo tedy bude chytat v neděli v Rozstání?

To je otázka, teď nevím. Uvidíme, jak se Kumprecht vrátí z dovolené, nebo v kolik bude muset Dostál do práce. Třeba bude moci vyrazit později až po zápase. Pokud ano, šel by asi do brány on, uvidíme. V každém případě si s klukama chci prohodit pár vět a trochu si o situaci popovídáme. Doufám, že tahle dvojice podzim dochytá a v zimě se nad situací budeme muset zamyslet a případně ji řešit.

Jen pět celků v sezoně zatím více inkasovalo, ale to je vlastně za daných okolností ještě z vašeho pohledu slušná bilance…

Pokud máte jednoho brankáře, zvládnete to v okresním přeboru, nebo na nějakou krátkou dobu. Čím vyšší soutěž, tím je to pochopitelně složitější. Vemte si, že já většinou ani nemám gólmana na vystřídání. Komplikace s nevídanou rotací a absencemi brankářů to je, ale když do toho zasáhnou nečekané události, zranění, dovolené nebo zaměstnání, tak jde fotbal stranou. Všichni víme, jaké je situace na pracovním trhu, a tak to asi musíme brát.

Přesto jste v tabulce jako nováček třetí!

Mohlo to být ale i lepší. Třeba hned první zápas v Košťálově jsme měli dobře rozehraný, bylo to 1:1 a pak jsme se nechali zbytečně vyloučit a už utkání nezvládli.

Jaké mají Žibřidice vlastně po postupu z I. B třídy ambice?

Ten kdo nás neznal a viděl jen soupisku po letní přípravě, tak si musel myslet, že máme mančaft na krajský přebor. Máme tady jen jména. Musíme vzít v potaz, že někteří kluci byli po zranění, jiní měsíce nehráli a dostávali se do toho postupně. Chvíli to trvá, jde o fyzičku i psychiku. Práce moje a práce výboru a lidí, kteří tady u fotbalu jsou a mají do něj co říct byla, dát dohromady mančaft a vytvořit partu. Je jasné, že pokud přijde šest nových lidí, tak bude chvíli trvat, než si to pomalu sedne. Jsme na dobré cestě.

A budoucnost strach nemáte, že?

Díky nasazení našeho manažera Tondy Toločka, který fotbalem žije a je do něj blázen, opravdu ne. Do jara bych to neviděl zle. Záleží, jak dohrajeme podzim, jak v zimě potrénujeme a jak kluci budou nebo nebudou k dispozici. Kádr máme dobrý.

Už v neděli vás čeká hodně zmiňovaný zápas v Rozstání. Utkají se dva nejlepší celky z loňské sezony v B třídě a zároveň dva nováčci, těšíte se?

Určitě, bude to zajímavé střetnutí. Nechci brečet, ale zase nebudeme kompletní. O brankářích řeč byla, navíc mi vypadne kapitán Martin Patka, který jede na dovolenou, budeme oslavení. Přesto si jedu do Rozstání pro body. Oni posílili, když získali 31letého libereckého odchovance a bývalého člena širšího ligového kádru Slovanu Pavla Bínu, ale jeden fotbalista to nedělá. My vsadíme na naši partu a věřím, že zápas zvládneme.

Kdo už v sezoně chytal?

1. kolo: Košťálov - Žibřidice 5:1

Lukáš Vykoukal

2. kolo: Doubí - Žibřidice 3:0

Miroslav Blahna

3. kolo: Žibřidice - Bílý Kostel 2:1

Marek Patka - kapitán

4. kolo: Pěnčín - Žibřidice 3:4

Jiří Kumprecht

5. kolo: Žibřidice - Rychnov 4:0

Jiří Kumprecht

6. kolo: Krásná Studánka - Žibřidice 5:5

Marek Patka - kapitán

7. kolo: Žibřidice - Vesec 4:2

Matěj Dostál

8. kolo: Rozstání - Žibřidice

Neděle 25. září od 14.00

???