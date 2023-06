Byli jsme fotbalovější a podle mě zaslouženě vyhráli. Už v prvním poločase jsme tam měli šance, naštěstí to tam po změně stran spadlo a my vyhráli. Sice už prakticky o nic nešlo, ale jsem opravdu rád, jak k tomu kluci přistoupili a jak dobrý předvedli výkon. V závěru to bylo hodně hektické a nervózní. Domácí hráč tam zbytečně dojel brankáře Voseckého, byla tam strkanice. Neuznali nám jasný gól, hlavou kroutili i domácí diváci. Ale tak to ve Višňové prostě bývá,“ hodnotil utkání Zdeněk Baťka.