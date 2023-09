Radime, Rapid jste porazili 7:2. Dle výsledku jasný zápas, viďte?

Za vítězství jsme byli velice rádi, po domácí ztrátě jsme nutně potřebovali bodovat, což se podařilo. Byli jsme produktivní, dobře se kombinovalo a vytvářeli jsme si spoustu šancí.

Vy jste se trefil celkem pětkrát. Která branka byla podle vás nejhezčí?

Nejhezčí byl asi ten čtvrtý, když mě obloučkem vyslal do úniku Romča Špivák, já vymotal posledního obránce a levačkou prostřelil gólmana.

Radim Věchet dává góly za Stráž pod Ralskem.Zdroj: archiv

Po čtyřech zápasech máte na kontě šest bodů. Jak hodnotíte vstup do sezony?

Vstup do sezony je asi průměrný, bodově očekávaný. Škoda, že jsme dvakrát prohráli před domácími fanoušky, kteří chodí v pěkném počtu. Nutno uznat, že Pěnčín a Chrastava jsou kvalitní soupeři. Pěnčín pravděpodobně soutěž opět vyhraje a Chrastava se klidně může měřit s těmi nejlepšími. Naštěstí se povedlo dvakrát vyhrát venku, takže v tabulce plus/minus jsme na nule, což není špatný ukazatel. V sobotu už bychom nějaké body také rádi získali před domácím publikem, byť Skalice opět nebude lehký soupeř. Do zápasu jdeme s respektem, ale rozhodně ne se strachem.

Vy jste se přesunul o dvě soutěže výš. Vnímáte ten rozdíl?

Rozdíl je určitě znát, ale věděl jsem do čeho jdu. Máte proti sobě kvalitnější týmy, ale také máte velice kvalitní spoluhráče. Potřebuji být hlavně zdravý, což se mi bohužel v poslední době moc nedaří. Snad už bude lépe. V Dubnici o mém odchodu věděli již půl roku před koncem sezony, takže se s tím počítalo a vše proběhlo v pohodě. Já se pouze rozhodoval mezi Německem a Stráží. Ve Stráži bydlím, je tu dobré zázemí, pěkné hřiště, nové kabiny, takže jsem se opět těšil a jsem spokojený.

Jaké cíle má vůbec Stráž pod Ralskem v této sezoně?

Žádné dlouhodobé cíle vyhlášené nejsou. Vedení se samozřejmě jako každý rok chce vyhnout problémům se sestupem a hrát pokud možno co nejklidnější střed tabulky, stejně jako tomu bylo v loňské povedené sezoně. A pokud bychom dokázali vylepšit loňské sedmé místo, jak zmiňoval trenér Knejzlík, tak by to bylo skvělé.

Mluví se o tom, že krajský přebor je kvalitnější, než v minulé sezoně. Co vy na to?

Jsou odehraná teprve čtyři kola, takže si obrázek o kvalitě soutěže teprve postupně utvářím. Ale soutěž a výsledky v přeboru sleduji dlouhodobě a na Stráž jsem se ve volných chvílích také chodil dívat, takže nějaký názor mám. Myslím, že letos bude soutěž kvalitnější než vloni. Postoupivší Chrastava a Košťálov vypadají velice dobře, bohužel Rapid Liberec zřejmě bude bojovat o udržení v soutěži. Mají mladý a sympatický tým, přeji jim jen to nejlepší. Pěnčín už tak kvalitní tým ještě posílil, Velké Hamry B mají ambice postoupit, Hrádek předvádí dlouhodobě vyrovnané kvalitní výkony. Máme tu Skalici, Višňovou, Sedmihorky, Frýdlant, opravdu už pomalu nenarazíte na slabšího soupeře, což je ale správné. Zmínil bych bokem ještě jednu věc.

Povídejte…

Když už se bavíme o kvalitě soutěže, rád bych podotkl, že v posledních letech jsem příjemně překvapený i kvalitou a výkony rozhodčích. Každý dělá chyby, těch se nevyvaruje nikdo, ani my hráči, ale opravdu si nevybavuji za poslední dobu nějaké vyloženě tendenčně řízené utkání. Ať už proti mému týmu nebo v zápasech, na kterých jsem byl jako divák. Takže veliká pochvala.

Když jste odcházel z Dubnice, hrála se tam I.B třída. Klub šel ale dobrovolně do nejnižší okresní soutěže. Překvapilo vás to?

V Dubnici už se s předstihem vědělo, že nějací lidé budou po sezoně končit, takže to pro vedení nebyl žádný šok a mělo čas si v klidu promyslet, jakou soutěž přihlásí. V posledním půlroce nám šlo hlavně o to, dohrát I. B. třídu se ctí. V Dubnici se nemáme za co stydět, ba naopak. Postoupili jsme a uhráli jsme dvě skvělé sezony v B. třídě o čemž svědčí 6. a 10. místo na konci soutěže. Jak se říká, myslím, že toto období a úspěchy se docení až později. Porazili jsme doma takové týmy jako třeba Rozstání, Doksy, Hodkovice, Jablonné nebo již zmiňovaný Rapid Liberec. Kdo by to do Dubnice před pěti lety řekl. Velice rád budu vzpomínat na toto období a na spoustu skvělých lidí, ať už mezi spoluhráči, vedením nebo fanoušky týmu.

Je pravda, že dubnický tým byl věkově už hodně starší…

Věkový průměr byl naším velkým strašákem. V některých zápasech se blížil nebo dokonce přesahoval hranici 40 let. A to nepřeháním. S tím se dlouhodobě I.B třída opravdu nedá hrát. Klukům i vedení přeju hodně úspěchu a hlavně hodně zdraví. A že hrají pouze třetí třídu? No a co? Furt jde pouze o fotbal, a pokud to kluky bude naplňovat a bavit a fanoušci budou mít na co chodit, tak jedině dobře.

Zakotvíte ve Stráži natrvalo, nebo vás láká ještě něco jiného?

To opravdu nevím. Za těch 20 sezon mezi dospělými vím, že fotbalový život se mění velice rychle a nemá cenu plánovat co bude dál. Ve hře je spousta faktorů. Pouze si přeji, abych byl zdravý, od toho se odvíjí vše ostatní. Vždy jsem si říkal, že chci hrát fotbal dokud to zdravotně půjde a dokud mi to bude dávat nějaký výkonnostní smysl. A když někdy v budoucnu ucítím, že jsem v týmu do počtu, tak dám přednost samozřejmě mladším a přiřadím se k dalším trenérům za zábradlím. (smích)