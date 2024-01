„Chceme I.B třídu zachránit, to je jasné. Nechceme tady hrát okres. Pokud mě výbor neodvolá, zůstávám. Mám pořád velkou chuť,“ zdůraznil Pavel Sehnal, trenér FK Cvikov.

Pane trenére, jako hodnotíte třinácté místo po podzimní části?

Obrovská nespokojenost! Všichni v klubu to takhle vnímají. Bylo to špatné, není prostor si nic namlouvat.

PODÍVEJTE SE: Florbalisté předali 50 tisíc Dominikovi a zvládli důležitou bitvu

Co tedy podle vás bylo v první polovině sezony špatně?

Podzim byl ovlivněný nedisciplinovaností některých hráčů. Abychom pět utkání dohrávali s vyloučením, je prostě špatně. Ta psychická nepohoda pak ovlivnila atmosféru v celém klubu. Navíc jsme prohrávali a to psychice moc nepřidá.

Často jste si stěžoval, že jste měl velké problémy se sestavou…

Je to tak. Nedokázali jsme dva zápasy za sebou odehrát s podobnou sestavou. Jsem také nespokojený s přístupem k tréninku a celkově tréninkové morálce. A to není jenom o mě, nespokojený je i celý výbor. Tohle musíme zlomit a všichni dělat to, aby se ta docházka zlepšila. Chlapi si musí uvědomit, že nechodí na tréninky kvůli mně, ale kvůli sobě. Vždyť by to mělo sloužit také jako odreagování od šíleností, které se ději. Budeme se na tom snažit pracovat. Mám v sobě vnitřní nedůvěru vůči vlastním schopnostem. Musíme toho hodně zlepšit.

Jak je pro trenéra těžké, když vlastně ani den před zápasem neví, jakou sestavou dá dohromady?

Obrovsky těžké. Na druhou stranu je to vlastně strašně motivující (smích). Já chci pořád vítězit, jsem trochu nafoukaný (smích). Život není zadarmo, takže ani fotbal není zadarmo. Levárny se dějí a budou dít. Člověk si zvykne, že mu přes týden přijde od hráčů řada výmluv, proč nemůžou na zápas. Klidně i v sobotu ráno. Možná jsem protivný, věřím, že má tvrdohlavost řadě lidí nevyhovuje. A proto třeba radši nepřijdou. Každý zápas se tak pro mě stává nádhernou výzvou, bohužel jsem toho na podzim moc neukázal. Tvrdě pracujeme na tom, aby nám tady nechyběla odpovědnost. Věřte mi nebo ne, ale taktiku mám pořád stejnou. Jenom musím dokola měnit sestavu.

Sportovci září v unikátním kalendáři: Krajcigr u stromečku, Bohuš v Lisabonu

Co jsem tak pochopil, tak budete trénovat Cvikov i na jaře, viďte?

Před Vánoci jsme měli jedno sezení se všemi trenéry. S výborem se setkáme až v lednu. Pokud se vedení klubu rozhodne, že co, že skončím, týmu prospěje, nemáme s tím problém. Musím ale říct, že mám obrovskou chuť pokračovat. Je to amatérský sport a člověk to musí mít jako zábavu, která ho žene do určitého cíle.

Kdy tedy zahájíte zimní přípravu?

Začneme 20. ledna, hned nás čeká přípravný zápas proti Žandovu. Čeká nás také účast v zimním poháru. Trochu s tím nesouhlasím, ale respektuji to. Má to výhodu, že nemusíte shánět soupeře na přátelská utkání. Nevýhoda je taková, že se musí hrát na „registračky“. Takže byste neměl v zápasech zkoušet potencionální posily.

No vidíte, posily. Bude se nějak měnit váš hráčský kádr?

Co se týče odchodů, tak by měli všichni zůstat. To jsem také přednesl výboru, že bych byl rád, aby se tady současný kádr udržel. Aktuálně máme zhruba 14 hráčů, kteří jsou pro ten fotbal použitelní. Náš výbor neustále pracuje na posílení. Ve vzduchu jsou nějaká jména, uvidíme, jestli se podaří někoho přemluvit.

Cvikov vydoloval cenný bod. Budu bojovat s vlastním týmem, řekl Sehnal

Hádám, že hlavní cíl Cvikova bude zachránit I.B třídu, je to tak?

Jednoznačně! Je potřeba také stabilizovat a připravit tým na další sezonu. Dejme tomu, že se nám podaří I.B třídu udržet a pak nám někteří hráči odejdou. A my nebudeme vědět, s kým další rok hrát. Když to vezmu, tak po rezervě českolipského Arsenalu, máme asi nejmladší tým. Mám šest hráčů pod 19 let, skoro mateřská školka (smích). Musíme všichni udělat maximum, abychom krajskou soutěž zachránit. Od výboru, přes mou maličkost, až po samotné hráče.

Jak se vám vůbec pracuje s mladými hráči?

Dobře. Rozhodně kolem nich nechodím po špičkách, problém je trochu s dorostem. Osobně je pro mě lepší práce s mladšími, než s těmi staršími.

Pokud nepočítáme na podzim jasně suverénní rezervu Arsenalu, tak je západní skupina I.B třídy hodně vyrovnaná.

Je to tak. Kromě Arsenalu tam může každý porazit každého. To je pro nás dobře, věřím, že díky té vyrovnanosti bychom proklouzli na nesestupové místo. Ale víte jak to je, stát se může cokoliv. My jsme hromadu zápasů prohráli tím nejtěsnějším rozdílem. Zmiňoval jsem tu nedisciplinovanost, ta nás připravili o šest, možná o devět bodů. Jak už jsem naznačil, bude to náročné. Jak fyzicky, tak psychicky. Budu asi hodně protivný.

Zdroj: DENÍK/Jakub Vítek

Odpočíváte v zimní pauze od fotbalu?

Člověk na ten fotbal myslí neustále. Často mi na podzim hlavou probleskla myšlenka, zda nemám skončit. Ale chci týmu a klubu nějak pomoct. Možná je potřeba změnit postavení hráčů. Pokud mě nepřesvědčí střední generace, tak odpovědnost přehodím právě na ty naše mladíky. Pokud pohořím, tak klidně potáhnu. Ale pokud se to povede, bude mít Cvikov zajištěné hráče na dalších deset, dvanáct let. Rozhodně to nepůjde pod nos některým lidem, ale to už se nedá nic dělat.