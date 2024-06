Zdroj: UsteckaTV

Špatné tušení měl už před zápasem. „Všechno bylo obráceně. Třeba moje domácí rituály, nebo rozcvička. Podle toho také vypadal začátek utkání. Vůbec jsme ho nezachytili. Hostům skvěle zahrál Kamil Makula, asi jejich nejlepší hráč. Nebylo překvapení, že jsme po devíti minutách prohrávali,“ zlobil se.

Skalice se dostala do křeče, vše ještě umocnila 30. minuta, kdy dostal červenou kartu Frömmel. „Honza šel do obrany a přepadl tam. Následně se zvedl a chtěl vybojovat míč. Jenže v přemíře snahy sestřelil Kotlára. Přesto jsme tam měli šance, tu největší měl asi můj syn, trefil ale tyč. Věřím, že kdybychom srovnali, mohlo to vypadat jinak,“ zamyslel se Baťka.

Po změně stran se domácí favorit chystal na vyrovnání. Jenže… „Něco jsme si řekli v kabině, Dana Klimenta vystřídal Petr Konečný, chtěli jsme oživit kraj hřiště. Jenže přišel první náznak hostů a druhý gól. Ten frajer to už v životě takhle neudělá. Převzal míč a krásně přehodil Jirku Voseckého,“ smutně poznamenal kouč Skalice.

Jeho svěřenci to nezabalili a ve vedru se snažili s výsledkem ještě něco udělat. „Hosty jsme zatlačili, vyvinuli velký tlak, ale nic z toho nebylo. Brod to nakonec ubránil. Musím ale přiznat, že mě překvapil. Od podzimu se hodně zvedl,“ pochválil soupeře.

Skalice je tak čtvrtá, dva body za třetím místem, kde jsou Velké Hamry B. Je jasné, že pokud chce být bronzová, musí zvládnout dohrávku v Sedmihorkách (12. června) a poslední kolo ve Višňové (15. června).

„Je jasné, že musíme vyhrát oba zápasy, pokud chceme být třetí. Věřím, že to zvládneme,“ dodal.