„Jak to shrnout? Bylo tam to nešťastné vyloučení Češky, kdy rozhodčí chtěl dát žlutou, ale po nátlaku domácích přišla rovnou červená. Do té doby nás Pěnčín přehrával. My jsme ale pozorně bránili a domácí do velkých šancí nepouštěli. Mrzí mě, že při první brance tam rozhodčí přehlédl úder loktem do Dana Klimenta,“ začal s hodnocením Zdeněk Baťka, kouč Skalice u České Lípy.