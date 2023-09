„Je to pro nás velká úleva, konečně jsme vyhráli. Hráči si vítězný pokřik užili,“ usmál se Marek Steinfest, kouč Mimoně.

Vyrovnanou bitvu rozhodly dvě podobné branky Tandery a Oswalda. „Byl to vyrovnaný zápas. My měli šance, ale zase jsme snad třikrát vykopávali míč z brankové čáry. Musím pochválit kouče Semil, že dává v základní sestavě šanci hodně mladým hráčům. To se v naší soutěži nevidí. Rád bych věřil, že nás tohle vítězství nějakým způsobem nakopne, ale pořád nemáme ustálenou sestavu. Už teď vím, že někteří hráči budou v dalším utkání chybět,“ pokrčil rameny.

„Dokázali jsme se dostat do zakončení, v druhém poločase dokonce na prázdnou branku, ale góly dával jen domácí tým. Potom, co jsme odmítli příležitost na vyrovnání, nás soupeř ukázkově potrestal a dvougólové vedení už si, i přes naši zvýšenou aktivitu, ubránil,“ řekl k zápasu trenér Semil Miroslav Hejduk.