Ta sehrála na půdě favorita z Bělá sympatickou bitvu, do 52. minuty držel bezbrankový stav. Pak ale přišel jeden gól za druhým. „Chybělo nám pět hráčů, nemůžeme prostě ustálit sestavu. Na zimním turnaji jsem měli všechny hráče po kupě, teď to prostě plácáme,“ zdůraznil Steinfest.

Jeho tým předvedl dobrý poločas, ačkoliv hrál už od 26. minuty o deseti. „Hráč domácích šel z boku na naší branku. Bohužel ho fauloval Filip Foubík, který dostal červenou. Přesto jsme nehráli špatně, dovolím si tvrdit, že jsme byli o fous lepší. Měli jsme tam dvě, tři šance. Škoda, že tam něco nespadlo,“ konstatoval.

Po změně stran už Mimoň nestíhala, doběhla jí právě nekompletní sestava. „Musel jsme to prostřídat, Zdeněk Pekař, který se vrátil po třech týdnech z Japonska, už chytal křeče. Dal jsem tam dva dorostence a tím naše hra trpěla. Od stavu 0:2 jsme věděli, že to asi těžko zvrátíme. Náš výkon byl pak odevzdaný, jenom jsme čekali, až bude konec,“ zakroutil hlavou.

„Náš druhý poločas byl na úplně jiné úrovni. První půle se mi nelíbila vůbec. Byl jsem nespokojený. Museli jsme v poločase zasáhnout, trochu přidat na hlase. V šatně bylo ticho jako v lese. Chyběl nám pohyb i klidnost na míči. Přistoupili jsme k tomu trochu vlažně,“ má jasno trenér Bělé David Grebeníček, která si hlídá druhé místo za vedoucím Sokolem Pěnčín.

Zdroj: Jiří Dozorec

Mimoň se naopak propadla na dno tabulky o horší skóre za Krásnou Studánku. „Aktuálně nás trápí marodka. Zranil se mladý Honza Sutr, asi nám tady řádí černý kašel, někdo má antibiotika, někdo byl v práci. Ale nejsme jediní, kdo řeší takové problémy,“ upřímně přiznal.

Ačkoliv je situace špatná, Marek Steinfest věří, že jeho tým na I.A třídu prostě má. „Myslím si, že na to kvalitu máme. Když jsme hráli krajský přebor, tak jsme věděli, že to bylo na nás moc. Jde o to, jestli tu sportovní kvalitu dokážeme v jednotlivých zápasech prodat. Může se stát, že na nás bude sedět deka a všechno se promění v křeč. Buď budeme poslední a sportovně sestoupíme a nebo se nám to podaří někde urvat a I.A třídu zachráníme. Věřím, že to někde zlomíme a vše se otočí,“ dodal kouč Mimoně.