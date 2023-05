Po remíze proti Višňové si fotbalisté Mimoně mysleli na body i proti poslednímu Studenci. Opak byl ale pravdou. Mimoň nestíhala a důležitý boj v krajském přeboru prohrála zaslouženě 2:6.

Fotbalisté Mimoně - ilustrační foto. | Foto: Jaroslav Marek

„Hodnotí se mi to samozřejmě hodně těžce. Studenec byl lepší, běhavější. My jsme zase dostali gól ve druhé minutě. Na to už by v sázkové kanceláři byl hodně nízký kurz. Chovali jsme se tam jako školáci,“ kroutil hlavou Marek Steinfest, kouč Mimoně.

„Takto jednoznačný výsledek jsme nečekali. Mysleli jsme si, že to bude daleko vyrovnanější. Například 2:1, 4:3 nebo něco takového. Uklidnil jsem se až za stavu 4:1, protože vím, jaké občas umíme vzadu udělat chyby a dostat například dva slepené góly. To se bohudík nestalo a kluci si šli celou dobu za vítězstvím," byl spokojený trenér Studence Martin Hrubý.

Domácí sice dostal do hry Kubát, který snížil. Jenže… „My jsme byli od začátku horší, Studenec nás přehrál díky nasazení v celém zápase. V poločase jsme si něco řekli a doufali, že bychom to třeba mohli ještě otočit. Jenže po čtvrté brance soupeře bylo vlastně po zápase,“ přiznal Steinfest.

Po čtvrté brance to bylo vraždění neviňátek. Mimoň sráží defenzivní chyby

Martin Hrubý přiznal, že měl utkání v hlavě už během týdne. "Byl to pro nás velmi důležitý zápas. Ze středy na čtvrtek a ze čtvrtka na pátek jsem skoro nespal. Nějak to prožívám a pořád se mi zdálo o zápase," nechal nahlédnout do svých myšlenek.



Během utkání už to takové drama nebylo. "Byl to hezký zápas. Výsledek odpovídá průběhu. Hráli jsme útočný fotbal na rychlé protiútoky. Soupeře jsme pustili pouze do tří nebo čtyř větších šancí, které náš gólman zlikvidoval a dal tím klukům klid na kopačky. Posledních 30 minut jsme už Mimoň přehrávali," hodnotil studenecký kouč.



I přesto, že má zatím poslední celek Krajského přeboru mladý tým s minimem zkušeností, bojuje o záchranu velice srdnatě. "I když nám na poslední chvíli vypadl ještě jeden hráč ze základu, šli kluci do utkání sebevědomě. Nastoupil například Dan Mečíř, což je ročník 2004, který odehrál zápas skvěle," chválil Hrubý teprve devatenáctiletého hráče.

Hráči si to vyříkali mezi sebou. Skalice zabrala a splnila povinnost

„My boj o záchranu rozhodně nevzdáváme. Klukům jsem ale říkal, že musíme zůstat nohama na zemi. Jeden trénink týdně na krajský přebor prostě stačit nebude. Jasně, kluci mají práci a podobně. Pokud ale chcete hrát v přeboru důstojnou roli, musíte trénovat dvakrát až třikrát týdně. Otázkou je, jak to bude po sezoně, povídá se, že nikdo sestupovat nebude. Uvidíme. Teď hrajeme proti Hrádku, třeba překvapíme,“ dodal na závěr trenér Mimoně.