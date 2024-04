Hosty dostal do vedení Vacek, který profitoval z dobré nahrávky Stejskala. „Terén byl trochu nerovný, na první pohled vypadl dobře. V prvním poločase jsme byli lepší, domácí spíše bránili, do útoku se dostával sporadicky,“ všiml si Baťka.

„První poločas byl z naší strany lehce průměrný. Skalice byla více na balonu a byla trochu lepší, takže jsme po jednom našem váhání dostali gól. Nezachytili jsme útok ze strany. Jinak, co se týče střel na branku, v první půli to bylo spíše oťukávání,“ řekl Zdeněk Baudyš, vedoucí Lomnice nad Popelkou.

FOTO, VIDEO: Ve Stráži se servírovala fotbalová nuda a zasloužená remíza

Po změně stran se hra přeci jen vyrovnala, domácí se snažili vyrovnat, ale nepodařilo se. V nastaveném čase naopak pečetil skalické vítězství střídající Kopecký.

„Lomnice to ve druhém poločase zjednodušila. Takže nakopávali dlouhé míče, byla to hodně klasická trma vrma. Nebyl to ideální fotbal, ustáli jsme to. Důležitý byl zákrok Jirky Voseckého, který domácím sebral velkou šanci. Myslím si, že za ten první poločas to bylo zasloužené vítězství. Věřím, že budeme dávat více branek, ale jak jsem řekl klukům v kabině – i velké týmy vyhrávají 1:0,“ dodal Baťka.

„Druhý poločas z naší strany byl dobrý, ale, bohužel, jsme nedali góly. Ani náš střelec Lábek se tentokrát nerozstřílel, byl nějaký zdrženlivý. Samozřejmě o něm soupeř věděl. Tak si ho hlídali. Myslím si, že se za výkon ve druhém poločase nemusíme stydět,“ uzavřel vše Baudyš.