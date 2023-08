V minulé sezoně to žádná velká sláva nebyla. Cvikovští skončili devátí, posbírali pár debaklů a jednu kontumaci. Dopláceli na nedisciplinovanost některých jedinců.

„Přípravu jsme začali 12. července. Docházka nebyla špatná, samozřejmě do toho zasahovaly dovolené. Ale kluci k tomu přistoupili daleko zodpovědněji. Splnili jsme to, co jsme chtěli,“ řekl na úvod Pavel Sehnal, kouč Cvikova.

Co se týče hráčského kádru, přišel o Cvikov o stěžejního fotbalistu. „Do Svoru bohužel odešel Jirka Jirák. Těžko jsme to mohli ovlivnit. Co se týče příchodů, tak tu máme dva nové kluky. Uvidíme, jak se jim bude dařit,“ prozradil Sehnal.

PODÍVEJTE SE: Slabé výkony sudích? Stěžovalo si Jestřebí a také Cvikov

V letní přípravě sehráli cvikovští fotbalisté tři přípravné zápasy, všechny prohrály. Postupně podlehli Rozstání, Berounu U 19 a také německému celku Bischofswerda U 19. „Bohužel, nebyli jsme zrovna kompletní,“ podotkl kouč Cvikova.

Tým, který je na pomezí okresů Děčín a Česká Lípa má v novém ročníku skromné cíle. „Chceme udržet I.B třídu, výš rozhodně nekoukáme. Nebudeme si nalhávat, situace ve cvikovském fotbale není zrovna ideální. Jsme takzvaně na „blbé cestě.“ Navíc k nám do skupiny postoupily další týmy z okresu, což znamená, že sehnat nějaké hráče je ještě těžší. Bohužel se nám nepovedl realizovat nějaký větší přestup. Já to chápu, přeci jen nemůžeme čekat, že k nám budou chodit třeba kluci z České Lípy,“ pokrčil rameny.

Sehnal navíc očekává, že západní skupina I.B třídy bude těžší a kvalitnější. „Z krajského přeboru podle mě zbytečně sestoupilo Rovensko. Kvalitu budou mít Staré Splavy a béčko českolipského Arsenalu. Neznámou je pro mě třeba Osečná nebo Lindava,“ zamyslel se.

Cvikovský Paštika zase neudržel nervy. Kamenice drží krok s čelem

Ve Cvikově by se rozhodně chtěli vyhnout situaci, která nastala na začátku podzimní části minulé sezony. V utkání proti Skalici B (3:2) se totiž nechali vyloučit Paštika s Coufalem. Oba vyfasovali tvrdé tresty a na hřiště se dostali až na jaře. Cvikovské to poznamenalo na celou sezonu, hrát musel vedoucí týmu nebo předseda.

Na jaře se navíc v Dubnici nechal vyloučit opět Zdeněk Paštika a opět přišel velký trest. „Ta vyloučení proti Skalici B nám určila ráz celé sezony. Coufal s Paštikou totiž patřili k našim nejlepším hráčům. Byla to pro mě a celý klub velká ostuda. Ještě jsem nezažil, aby hráč v amatérské soutěži dostal za jeden soutěžní ročník trest na 14 zápasů. Musíme si uvědomit, že všichni máme k týmu nějakou zodpovědnost. Rozhodně se snažíme, aby se to neopakovalo,“ zvýšil Pavel Sehnal hlas.

Zdeněk Paštika se tak pohybuje na velmi tenkém ledě. Další blikanec by pro něj mohl mít špatné následky. „Se Zdeňkem jsme o tom mluvili, všechno má ve svých rukou. Máme určitou dohodu. Pokud jí poruší, budeme se podle toho muset nějak zařídit. Nikdy jsem se nechtěl úmyslně zbavovat hráčů, věřím, že se tak ani nestane. Hrajeme to pro zábavu a hlavně se chceme hýbat,“ dodal Pavel Sehnal.