Ideální to ale v Košťálově ze skalického pohledu rozhodně nebylo. Vítězství se nerodilo vůbec jednoduše. „Nezačalo to ideálně, odjížděli jsme bez pěti lidí základní sestavy. Výjimečně jsem se musel nechat napsat do sestavy a být na lavičce,“ hořce se usmál Zdeněk Baťka, kouč Skalice.

Zápas zhodnotil jasně – jako noc a den. „V prvním poločase jsme půl hodiny předváděli fotbal, který stal za to. Měli jsme šance, jen škoda, že z toho byl jenom jeden gól. Dal ho můj syn, který hlavičkou využil zpětnou přihrávku od Stejskala. Domácí jsme k ničemu nepustili,“ zdůraznil.

Po změně stran šel ale výkon hostů rapidně dolů. „Asi jsme se uchlácholili tím, jakou velkou herní převahu jsme měli v první půli. Košťálov ožil, přitlačil na důrazu. Prohrávali jsme osobní souboje, domácí měli šance,“ zakroutil hlavou.

Přesto šla Skalice po hodině hry do dvoubrankového náskoku. „Pečenka krásně vyslal Stejskala, který šel do souboje s brankářem. Vyřešil to krásným přehozením,“ konstatoval.

Košťálov se ale nevzdal a deset minut před koncem snížil na 1:2. „Naštěstí se nám dobře vyspal Jirka Vosecký, který chytil domácím dva tutové góly. Tři minuty před koncem byl vyloučen Pepa Zeman, výhru jsme ale udrželi,“ ulevil si Baťka.

„Nedokážeme udržet herní výkon po celý zápas. Teď se nám to málem vymstilo. Pochvalu zaslouží všichni tři sudí,“ poznamenal. Díky ztrátě Velkých Hamrů B poskočila Skalice na třetí místo, které chce udržet.

„Nebude to jednoduché, ale máme to ve své moci. Mrzí mě, že pro zranění chybí Tschakert a Vacek. Hlavně ten druhý má na kabinu velký vliv. Do konce sezony máme Sedmihorky, Železný Brod a Višňovou. Nebude to lehké, ale chceme skončit na bedně. Hamry tam ještě mají složité utkání v Chrastavě, tam by mohly ztratit. Věřím, že se nám ještě někdo uzdraví,“ dodal Baťka.