Bylo to utkání jako na houpačce. Na první branku se čekalo do 43. minuty, kdy skóre otevřel liberecký Wimmer. Po změně stran dal Rapidu dvoubrankový náskok kapitán Gschwentner. Nový Bor byl ve složité situaci.

„Byl to zápas, který přinesl spoustu chyb. Oba týmy mají hodně mladých hráčů, podle toho to také vypadalo. Myslím si, že jsme byli o chloupek herně lepší. Když se dostali do vedení, bylo složité dostat do jejich obrany,“ přiznal Stanislav Kouřil, kouč Nového Boru.

Hosté to ale zvládli, během dvaceti minut se prosadili Broschinský, Šešina a Liška a obrat byl na světě. V tu chvíli už hrál Nový Bor bez vyloučeného Pokorného. Radost po třetí brance Lišky byla hodně krátká, vzápětí totiž na konečných 3:3 srovnal Holas.

„Je velká škoda, že jsme neudrželi to vedení. Po té třetí brance nám chyběla koncentrace, vyrovnání Liberce přišlo prakticky z dalšího protiútoku. Nakonec je bod pro nás dobrý, udrželi jsme Liberec na stejném bodovém odstupu. Co si ale budeme povídat, tři body by byly lepší,“ uzavřel vše s úsměvem Kouřil.

„Mám smíšené pocity. Vedli jsme 1:0, náskok navýšili a ještě 25 minut před koncem byli ve vedení 2:0. Pak jsme měli ale hrůzostrašný výpadek a za deset minut třikrát inkasovali, potkaly nás individuální chybky. Nakonec jsme šťastně vyrovnali, ale psychicky to pro mě nebyl jednoduchý zápas,“ přiznal liberecký trenér Pavel Jakubec. „Bod moc neřeší, chtěli jsme se Boru přiblížit,“ řekl kouč Rapidu.