Velmi dramatické utkání, které nabídlo osm branek a nakonec skončilo dělbou bodů. Tak tohle přesně viděli diváci v Železném Brodě, kde hrála Stráž pod Ralskem.

Krajský přebor: Stráž p. R. - Frýdlant 1:1 (1:1). | Foto: Jiří Dozorec

Domácí si mohou sypat popel na hlavu, neboť v 90. minutě vedli 4:2. Přesto nakonec brali jen bod. „K vítězství nám chyběly góly a chytrost. Když dostanete gól v devadesáté a v devadesáté třetí minutě, tak chybělo trochu chytrosti. Jako by si kluci dělali, co chtěli. Když to zhodnotím, jak jsem před čtrnácti dny psal, že jsem v sedmém nebi. Tak tentokrát ten závěr nám hrubě nevyšel,“ smutně pravil Milan Mayer, trenér Železného Brodu.

Jeho tým byl po celý zápas o kus napřed. Rychle vedl 2:0, v 85. minutě po dorážce Kysely dokonce 4:2. Hosté to ale nezabalili a předvedli famózní závěr. V 90. minutě se po centru Svačinky prosadil na malém vápně hlavou Křeš. O tři minuty později nakopl dlouhý míč z vlastní poloviny brankář Reitmajer, kapitán Mitáč vyhrál důležitý souboj na velkém vápně a prodloužil míč k nohám Plíhala.Ten byl zezadu ve vápně faulován a rozhodčí Třešňák odpískal pokutový kop.Tíhu důležitého okamžiku vzal na sebe Špivák a bezpečně překonal Kobahidzeho.

Zdroj: Jiří Dozorec

„Začátek utkání jsme zaspali. Pak jsme se ale oklepali a začali domácím zatápět. Byli jsme lepším a kombinačně zdatnějším týmem, ale byl z toho pouze jeden gól,“ litoval Karel Knejzlík, trenér Stráže pod Ralskem.„Druhý poločas byl oboustranně vyrovnaný a hrál se fotbal nahoru dolů, jež se musel líbit. Za stavu 2:4 jsme vrhli všechny síly do útoku a zkusili se zápasem ještě něco udělat. Nakonec se to vyplatilo. Pokud se před týdnem v zápase se Sedmihorkami zrodila nudná bezbranková remíza, nabídlo tentokrát fotbalové menu pořádnou porci adrenalinové zábavy,“ usmál se.

„Penalta? K tomu se nebudu vyjadřovat. Rozhodčí jí prostě pískl, ale dopustili jsme se toho sami svou nedisciplinovaností. Takže jsem byl na kluky naštvaný a nebyl jsem po zápase v pohodě. Po pěti zápasech na jaře máme deset bodů, takže s tím musíme být spokojení. Někde jsme získali navíc, teď jsme ale ztratili svou hloupostí,“ dodal Milan Mayer.