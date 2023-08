Bitva o Máchovo jezero. Několik let fungovala spolupráce obou týmů, ale poté většina hráčů z Doks odešla, převážně do Splav. Staré Splavy musely začínat od nejnižší soutěže a po 2 letech se vrací zpět do B třídy, kde je čeká rival z druhé strany jezera. To je charakteristika pikantního souboje na stránkách prihraj.cz, kde probíhá stále hlasování.

„Já jsem hlasoval, spoluhráči snad taky. Nějaké aktuální skóre jsem tam nenašel, takže nevím, jak na tom jsme. Byli bychom samozřejmě rádi, kdyby to vyšlo. Byl by to svátek, náš region by si to zasloužil. Věřím, že by přišlo hodně diváků. Kdo nás přihlásil? To netuším, ale prý to byl někdo ze Splavů,“ usmál se Martin Jakša, hrající trenér Starých Splavů.

Příprava na pláži u Mácháče. Dočkal se kouč Doks vytoužených posil?

Nováček I.B třídy zatím sehrál dva přípravné zápas. Nad Jiříkovem (OP Děčínsko) vyhrál 3:0, s Mimoní (I.A třída) remizoval 3:3. „Změny v kádru nejsou, co se týče docházky na tréninky, tam jsem spokojený,“ dodal Jakša.

Derby o Máchovo jezero se hraje v rámci západní skupiny I.B třídy 21. října v Doksech. „Anketu sledujeme okrajově, je tam více adeptů. Ale už se mi ozval nějaký člověk z televize, takže je asi velká šance, že by nás vybrali. Chtěl kontakt na starostu. Podle mě to vypadá reálně,“ pravil Karel Kapoun, vedoucí TJ Doksy.

„Byla by to velká reklama pro náš klub, město, okolí a celý region. Na derby by i bez televize přišlo hodně lidí, takhle by to mohla být daleko větší návštěva. Pokud to klapne, vezmeme všechno zodpovědně,“ uzavřel vše.

Splavy už se klepou na derby s Doksy. Dostojí nováček vysokým ambicím?

Doksy v přípravě porazily dorost českolipského Arsenalu 3:2, ve druhém prohráli stejným poměrem v Dubé.

Kromě utkání Doksy - Staré Splavy jsou v nabídce další dva fotbalové zápasy z Libereckého kraje. Fanoušci mohou dávat hlasy utkání Zásada - Držkov (I.B třída východ) a Frýdlant - Višňová (krajský přebor). V poslední sezoně se před kamery dostal jiný zápas z regionu. V rámci západní skupiny I.B třídy do byl souboj Vratislavice - Cvikov. Hlasovat můžete až do páteční půlnoci (4. srpna) ZDE.