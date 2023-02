Překvapením bylo vítězství děčínského Unionu. Svěřenci Pavla Horáčka, kteří hrají okresní přeboru, po dvou vysokých porážkách zaskočili do té doby stoprocentní Doksy a vyhráli 4:2. Tým z Českolipska závěr neunesl, vše skončilo mírnou strkanicí. „Nic vážného to ale nebylo, spíše postrkování a řvaní. Hodně špatně to nesl jejich brankář, který dostal hloupé branky. My jsme hráli dobře, prohrávali jsme 0:2, ale ve druhém poločase jsme dali tři branky a utkání otočili. Vzal jsem i dva dorostence, měli jsme nějaké absence. Mám aktuálně okolo dvaceti hráčů, věřím, že na jaře na tom budeme lépe,“ sdělil Deníku trenér Pavel Horáček.