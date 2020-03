Dva prestižní zápasy v rámci krajského přeboru st. a ml. dorostu se odehrály na fotbalovém hřišti Lokomotivy Č. Lípa, kde se představil Nový Bor. Zatímco starší dorostenci o své vítězství srdnatě bojovali, mladší si rovnou otevřeli proti svému soupeři střelnici.

Starší: Loko Č. Lípa – N. Bor 3:1 (0:0)

Do zápasu vstoupili agilněji hráči Loko, Matys po rohu vyzkoušel pozornost brankáře Mrázka, ten se ale překvapit nenechal. Následně hosté vstřelili branku, jenže ta nebyla kvůli ofsajdu uznána. Ve 23. minutě zahráli Novoborští ve vápně rukou, píšťalka rozhodčího Pöschka však zůstala němá.

Poslední vážnou šanci prvního poločasu zaznamenali fotbalisté N. Boru, Libor Kořínek zahrával volný přímý kop, střela ovšem skončila v náruči Kubínka. Hned na začátku druhé půle přišel diskutabilní moment. Kubínek ve snaze vyboxovat míč trefil v pokutovém území protihráče Třešňáka, za což následně sudí Pöschko nařídil pokutový kop. Kubínek sice vystihl úmysl Antonína Stejskala, ale nedokázal balón vyrazit mimo tři tyče – 0:1.

Po tomto momentu se na hřišti výrazně přiostřilo, přibylo ostřejších zákroků na obou stranách. Nakonec se domácí penalty přeci jen dočkali. Po faulu jednoho z novoborských hráčů ji s přehledem proměnil Jiří Vokněr – 1:1. O chvíli později předvedli borci ve žlutých dresech pěknou kombinaci. Volejník přenesl hru na druhou stranu Vinšovi, který předložil míč před prázdnou branku Torbovi a pro něj už nebyl problém zakončit – 2:1. Poslední hřebíček do novoborské rakve přitloukl opět Torba, jenž zužitkoval přihrávku Štěpána Matyse a rozhodl tak o výhře domácích 3:1.

Vítězství katapultovalo Českou Lípu na druhé místo v tabulce, které před tímto utkáním drželi právě hráči Nového Boru. „Bylo to vydřené, ale zasloužené vítězství,“ zhodnotil utkání trenér Josef Řezáč.

Branky: 58. Vokněr (PK), 70. a 80. Torba – 46. Stejskal (PK). Rozhodčí: Pöschko – Zlatník, Böhme.

Loko: Kubínek – Grabowski, Matys, Všetečka, Janošec, Vokněr, Vinš, Volejník, Torba, Horáček, Trmík (Zlatníček, Třešňák, Sékely, Kosťun, Mečíř).

N. Bor: Mrázek – Holeščák, Bouchal, Kouřil, Coufal, Kořínek, Šlajs, Stejskal, Zifčák, Lebruška, Třešňák (Dvorský, Zadražil, Blumentritt, Paštika, Marek).

Mladší: Loko Č. Lípa – N. Bor 8:0 (4:0)

Úvod duelu se nesl ve znamení dalekonosných pokusů, se kterými si oba brankáři poradili a co nepochytali oni, šlo vedle. Borci z Lokomotivy si asi řekli: „Když to nejde z dálky, zavezeme míč až do kuchyně.“ Právě to se stalo před prvním gólem. Blažek vybídl ke skórování Staška, který z blízkosti nedal Markovi šanci – 1:0.

Druhá branka na sebe nenechala dlouho čekat. Po zahraném autu se k balónu dostal Blažek a nekompromisní dělovkou prostřelil Marka – 2:0. Ve 35. minutě prošel po straně Mečíř, obešel obránce, ten však skončil na zemi a zahrál rukou. Mečíř ale nepřestal hrát a propálil Marka potřetí – 3:0. Definitivní knock out zasadil těsně před koncem první pětačtyřicetiminutovky Zlatníček – 4:0.

Druhý poločas se odehrál jen z povinnosti. Trenér Lokomotivy Václav Vávra stáhnul ze hry Trsa, Mečíře a Kulhu, které v poli nahradili Kaiser, Doležal a Kačín. Gólový koncert ze strany Loko nadále pokračoval. Nejprve nebyla domácím uznána branka kvůli ofsajdu, ale po další nádherné souhře Staška s Mečířem už nebylo o gólu žádného sporu – 5:0. Po celý zápas se hrálo jen na jednu branku. Ani se stavem 5:0 se nechtěli Českolipští spokojit.

Po následném závaru před Markem se nejlépe zorientoval Kaiser a zvýšil náskok Loko už na 6:0. Sedmou branku přidal po pěkné ráně z dálky Bukáček – 7:0. Pak opět přišlo na řadu nevyužívání vyložených šancí ze strany Českolipských. Trenér Václav Vávra už to bral s úsměvem a dokonce si dovolil zažertovat. Trudnomyslnost hostů přiživil faulem hostující obránce, za který byl nařízen pokutový kop.

Kouč Vávra na něj poslal brankáře Klimenta, který však svou střelu napálil pouze do břevna. Brankový účet uzavřel na konečných 8:0 Blažek.

Branky: Stašek, Blažek 2, Mečíř, Zlatníček, Kaiser 2, Bukáček. Rozhodčí: Zlatník, Pöschko, Böhme.

Loko: Kliment – Trs, Bukáček, Třešňák, Sékely, Mečíř, Kulha, Zlatníček, Stašek, Blažek, Kosťun (Kaiser, Doležal, Bíbr, Kačín).

N. Bor: Marek – Neuman, Zadražil, Maleček, Blumentritt, Kratěna, Lebruška, Chýlek, Bába, Paštika, Třešňák.