V srpnu 2018 začal fotbalový krajský přebor. V jednom ze zápasů proti sobě nastoupily Doksy a Nový Bor. Utkání, ve kterém padlo devět branek, sledovaly dvě stovky diváků.

Nový Bor - Doksy 4:5 (1:3). | Foto: Deník/Jaroslav Marek

Hostující Doksy měly dobrý vstup do zápasu. Michal Kopecký a Jakub Kouba poslali Doksy do dvoubrankového vedení. Po dvaceti minutách hry si Ondřej Picek vstřelil nešťastně vlastní branku. Do konce první části zápasů se ještě prosadili hosté, Miroslav Kukla vrátil Doksům dvoubrankové vedení.