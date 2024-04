Není to velká ztráta, Rapid má navíc ještě jedno utkání k dobru, přesto to s ním nevypadá dobře. „První poločas se nám, nepovedl, prohráli jsme ho po do dvou individuálních chybách 0:3, a to dalo ráz celému utkání a zároveň nám to i nabouralo herní plány. O poločasu jsme si řekli, že to oživíme, povedlo se nám snížit na 2:3, dostali se do zápasu a byli i lepší. Naše dominance však trvala jen dvacet minut. To je náš dlouhodobý problém. Mladí kluci bojovali, ale v závěru inkasovali a porážka nás asi předurčuje k poslednímu místu," konstatoval Pavel Jakubec, kouč libereckého Rapidu.

Zdroj: FK Stráž pod Ralskem

Nový Bor naopak zapsal první jarní výhru, na celky, které jsou v tabulce před ním (Stráž a Košťálov), ale ztrácí sedm bodů. „Měli jsme dobrý vstup do utkání, dali jsme tři branky a měli to pod kontrolou. Komplikace přišla v úvodu druhého poločasu, kde jsme nechali Liberec snížit na 3:2. Nakonec jsme to ale dohráli v klidu. Myslím si, že jsme byli lepší a zaslouženě vyhráli,“ podotkl Stanislav Kouřil, trenér Nového Boru.

Do střelecké listiny se zapsali všichni zkušení hráči, na které mladý kádr Boru spoléhá. Dvě branky zapsal Třešnák, dvě Zahustel a jednu obstaral kapitán Broschinský. „Jsem hlavně rád, že se prosadil Ondra Zahustel. Potřebovali jsme to. Ondra s námi netrénuje, navíc nestíhá všechny zápasy, ale jeho přínos je znát. Navíc to kolikrát zapůsobí na soupeře. Přeci jen je to velké jméno a dostane se vám to do podvědomí,“ všiml si Kouřil.

Nový Bor věří, že se vyhne poslednímu místu. Jak to ale bude dál? „Předpokládáme, že bude sestupovat jeden. Ale to nikdy nemůžete vědět, celá situace může být složitější. Na další týmy tam máme sedmibodovou ztrátu, zápasu je ještě hodně, třeba Stráž nemá na jaře výsledky. Pro nás je teď důležité, že jsme pod sebou udrželi právě Rapid,“ dodal Stanislav Kouřil.