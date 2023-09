Hned čtyřikrát se do černého trefil Jan Kvasnička, který se vrátil do skalického béčka z Brniště. „Nedokážu říct, který gól byl hezčí. Myslím si, že jsme byli vůbec rádi, že jsme si zahráli. I když hostí bylo hodně málo,“ má jasno.

Padne nějaký poplatek do klubové kasy? Kvasnička se tomu asi nevyhne. „Kluci už na tréninku žertovali, že to bude drahý,“ usmál se.

Výsledek 18:2 je ve fotbale velkou raritou, zaskočil i čtyřbrankového střelce. „Takový výsledek nepamatuji. Každopádně velký respekt klukům z Pertoltic, že přijeli a odehráli i v tom malém počtu,“ zdůraznil.

Kvasnička začal s fotbalem v pěti letech právě ve Skalici. „Jsem moc rád, že se tady dalo béčko zase dohromady. Máme pár nových hráčů, takže je teď důležité, aby si to dobře sedlo,“ poznamenal.



Do Skalice se vrátil z Brniště, kam přestoupil ve chvíli, kdy se skalické béčko uprostřed minulé sezony odhlásilo z I.B třídy. „Ve Skalice jsme hodně spokojený. Je tady super parta i zázemí,“ pokýval hlavou fanoušek libereckého Slovanu.

A co cíle do dalších let? Láká Kvasničku nějaký jiný tým? „Takovou ambici jsem vlastně asi neměl. Ale to se může kdykoliv změnit,“ konstatoval. „Živím se jako prodejní technik a jedním z mých koníčků jsou auta,“ dodal na závěr.