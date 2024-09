„Hlavním důvodem byl fakt, že jsme se tady prostě necítili bezpečně. Když jsme šli v poločase do kabin, vlétl k nám jeden z domácích hráčů a začal nám vyhrožovat. Náš kapitán to chtěl uklidnit, jenže ho chytili pod krkem. Marně jsme hledali někoho z pořadatelské služby. Rozhodně nepadaly nějaké větší rány nebo pěsti. Máme ale v týmu mladší kluky. Ta atmosféra nebyla bezpečná, takže jsem se rozhodli nenastoupit. V Sosnové je to ale pořád stejné,“ sdělil Deníku Tomáš Vaníček, hrající předseda Žandova, který dostal ve 43. minutě jednu z červených karet.

Sosnová hosty, kteří se netají nejvyššími ambicemi, zaskočila. V 35. minutě vedla po proměněné penaltě Slipčenka a branky Ráže o dvě branky. „Mě to celé mrzí, tohle do fotbalu nepatří. Mám pocit, že si Žandov myslel, že se mu tady nemůže nic stát a snadno vyhraje. Na konci poločasu tam vznikl chumel a byly z toho dvě červené pro Žandov. Sám nevím, co se tam přesně stalo. Údajně se to pak strkalo v kabinách, které jsou tady hodně mrňavé. Nikdy jsem nic podobného nezažil, bylo překvapení, že hosté už pak nenastoupili,“ divil se Jan Studenovský, zkušený kouč, který od nové sezony vypomáhá v Sosnové Milanu Slipčenkovi.

Studenovský kdysi trénoval právě i Žandov. „Vzájemné zápasy těchto týmů byly vždy vyhrocené. Nemyslím si, že rozhodčí pískal nějak špatně. Spíše se mi zdálo, že hosté neunesli vývoj zápasů,“ podotkl.

„Nám tedy hodně vadilo, že pan rozhodčí Otta je v systému vedený jako hráč Sosnové. Volal jsem Zbyňkovi Popprovi a ten řekl, že to nevadí. Bohužel jsme měli pocit, že pan rozhodčí prostě píská pro domácí,“ pokrčil Vaníček rameny.

Ten také ze svého pohledu popsal situaci na konci prvního poločasu, po kterém dostal, společně se svým synem Lukášem, červenou kartu. „Od začátku tam byly ze strany domácích zákroky, které rozhodčí přehlížel. My nejsme svatí, také jsme faulovali, ale tohle už bylo moc. Nejhorší je, že v zápise jsou špatně napsané důvody udělení karet,“ zakroutil Vaníček hlavou.

„Začala tam strkanice. Dostal jsem tam loktem do hlavy, bez postihu. Pak ke mně přiběhl domácí hráč Slipčenko a normálně na mě plivnul. Prostě klasický flusanec. Dostal jenom žlutou kartu. Tak kde to jsme,“ nechápal.

Vzápětí přišlo pro Žandov další vyloučení. „Můj syn Lukáš si stěžoval na výroky rozhodčího Táborského, který byl na lajně. Slušně. Jenže pak asistent běžel za hlavním a řekl, že ho Lukáš nazval starým debilem. Takže dostal rovnou červenou,“ konstatoval.

Předseda žandovského fotbalu moc dobře ví, co bude následovat. Počítá s kontumací a také finanční pokutou. „Je mi jasné, že to přijde. Dozvíme se to dnes ve čtvrtek, kdy zasedá disciplinárka. Podali jsme ale protest za chyby v zápise o utkání. Jak už jsem řekl, rozhodně nejsme svatí. Ale tohle už bylo přes čáru. Bude třeba řešit někdo, že tam prostě nebyla pořadatelská služba? Poté se tam objevil jako pořadatel jeden z fanoušků, co nám tam nadávali. To už ale bylo pozdě. Víme, že odejít ze zápasů není moc dobré. V Sosnové jsme se ale prostě necítili dobře. Ještě nás domácí obvinili, že jsme jim rozbili něco v kabině. Proč to neřekli hned? Asi si příště budeme všechno natáčet, aby byl klid,“ dodal Vaníček.

Deník také oslovil Roberta Slipčenka, domácího kanonýra, který ve 43. minutě dostal žlutou kartu. Ten měl na celou věc jasný názor. „Žandov k nám přijel s nosem nahoře. Naposledy porazil Jestřebí a myslel si, že nás smázne. My máme o hodně starší tým, než Žandov. Ten hraje super fotbal, má tam hodně mladých, šikovných a běhavých fotbalistů,“ pravil Slipčenko, bývalý extraligový hokejový brankář.

„Jak jsem viděl konec poločasu? Hosté byli celou dobou nervózní. Ten jejich předseda tam celý zápas řval, pak neunesl souboj s Davidem Volfem. Prostě to neunesl,“ mávl rukou.

Slipčenko rozhodně nesouhlasí s tvrzením, že někdo ze Sosnové vběhl do žandovské kabiny. „Proč bychom to dělali? Vedli jsme 2:0, soupeř měl dva vyloučené, byl pod tlakem. Je to nesmysl. Sami nám tady udělali škodu. Práskli dveřmi od kabiny, něco se rozbilo. To, že pak nenastoupili, vypovídá o jejich zbabělosti,“ dodal Robert Slipčenko.

Deník se pokoušel kontaktovat také Šimona Ottu, hlavního rozhodčího. Ten ale na naše dotazy nereagoval.