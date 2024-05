Zdroj: Jakub Klíma

„Kdybychom neměli tým, který v zimě posílil a měl Noviny porazit, neřekl bych ani popel. Ale náš výkon byl špatný. Nepovedlo se to. Prohrávali jsme 0:1, pak jsme to dvěma góly otočili. Dali jsme i třetí, ale ten neplatil. Noviny pak ale daly dva slepené góly a bylo hotovo. Soupeř to ubojoval, asi víc chtěl. Teď jedeme do Dubice, potřebujeme zabrat. Nebude to jednoduché,“ má jasno Vaníček.

Spartak nezvládl ani šlágr proti Jestřebí, kterému doma podlehl 2:5. „Víme, jakou kvalitu má jejich kádr. Ale bohužel jsme jim to usnadnili. Vedli jsme, ale po našich hrubých chybách to Jestřebí otočilo. Pak potrestalo naše další chyby,“ pokrčil rameny.

Žandov se zuby nehty drží na druhém místě. „Naštěstí klopýtl i Svor, takže jsme druzí. Na prvního ztrácíme sedm bodů, zápasů je ještě dost. Musíme ale teď zabrat a posbírat co nejvíce bodů,“ dodal.

PODÍVEJTE SE: Boj o záchranu se neskutečně vyrovnává. Jak jsou rozdané karty?

Druhé vítězství v sezoně, první v jarní části. Výhra od 16. září 2023. Poslední Brniště doma přetlačilo Stružnici 5:3 a zažehlo jiskřičku naděje v boji o záchranu. „Soupeř bylo fotbalovější, my zase bojovnější. Skóre se hodně přelévalo. Vedli jsme 1:0, pak prohrávali 1:2, pak to zase otočili. Rozhodlo se za stavu 3:3, kdy jsme šli v 88. minutě opět do vedení. Hosté to otevřeli a my přidali pátou branku,“ usmíval se Ladislav Zlatohlávek, vedoucí Brniště.

Brniště, které letos sbíralo jednu těžkou porážku za druhou, se bodově dotáhlo na Horní Polici. Na dvanáctou Stružnici ztrácí pět bodů. „Věříme v záchranu, tohle nás může nakopnout. Konečně jsme měli kompletní sestavu. Máme nějaké mladé hráče, chybí jim ale zkušenosti. Nevíme, kolik týmů bude sestupovat, možná dva. Ale to se rozhodne na konci sezony,“ uzavřel vše Zlatohlávek.