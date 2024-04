Jakub Vinš a Tomáš Kučera se dohromady postarali o osm branek svého týmu. Na tradiční rozhovor do naší rubriky jsme si vybrali právě Kučeru. „Za hattrick musím do naší kasy zaplatit tři stovky. Vůbec to ale nevadí, peníze poslouží na rozlučku,“ usmál se 48letý fotbalista, který je hrdým fanouškem pražské Sparty.

Tome, v prvním jarním kole jste doma rozstříleli Horní Polici 12:0. Soupeř nastoupil pouze v deseti. Bavilo vás vůbec takové utkání?

Sice jsme vyhráli 12:0, ale nebyl to vůbec jednoduchý zápas, jelikož jsme nevěděli, co nás čeká. Navíc jsme nastoupili v dost provizorní sestavě. Samozřejmě, že mě zápas bavil, jelikož hrát „velký“ fotbal po zimní přestávce je vždycky super.

Na druhou stranu vás zrovna také nebylo moc, viďte?

Je to tak, bylo nás bohužel přesně jedenáct. Musel nastoupit i hrající trenér Ctirad Samek.

Jaké cíle mají Zákupy v jarní části okresního přeboru?

Cíle pro letošní rok jsou udržet okresní přebor. Na konci si musíme sednout a říct si, co bude dál s fotbalem v Zákupech.

Vy jste Horní Polici dal čtyři góly. Který z nich byl nejhezčí?

Nejhezčí byl třetí. Dal jsem ho hlavou po rohu, když centr prošel celým malým vápnem skoro po zemi a já musel skočit rybičku, abych ho dostal do branky. Nakonec se to povedlo.

Hádám, že jste musel něco platit do kasy, je to tak?

Musím za hattrick zaplatit 300 korun. Vůbec mi to nevadí, jelikož si po konci sezony z těchto společných peněz uděláme rozlučku se sezonou. Věřím, že se na ní opět dobře pobavíme.

Čtyři góly dal také váš spoluhráč Jakub Vinš, který se vrátil z České Lípy a měl by být velkou jarní posilou.

Kuba bude samozřejmě hodně platný, myslím si, že z jeho návratem se celý náš tým zvedne. Doufám, že zase začneme hrát pěkný fotbal, kde bude padat hodně branek a náš fotbal začne bavit i naše fanoušky.

Jak vůbec probíhala zimní příprava v Zákupech?

Zimní příprava probíhala ve sportovní hale, kde si pro nás připravoval tréninky trenér Ctirad Samek. Tréninky byly vždy dost náročné, ale věřím, že se nám tvrdá příprava bude v průběhu sezony hodit. Já jsem to ještě navíc kombinoval s běháním, denně zhruba 10 kilometrů. Jelikož běhání je můj koníček číslo dva.

Pojďme zapátrat v paměti. Kde a kdy jste začal s fotbalem?

S fotbalem jsem začal v roce 1980, kdy mi bylo pět let. Bylo to v Doksech u Máchova jezera. A tam jsem hrál zhruba do dvacet let.

Vy jste měl delší fotbalovou pauzu, je to tak?

Není to tak, že bych skončil s fotbalem. Ale v roce 2008 mi na tréninku praskla achilovka. Po operaci jsem ještě pár zápasů odehrál, pak jsem si ale musel dát delší pauzu. Jenže jsem zjistil, že to bez fotbalu nejde, takže jsem se vrátil.

Jistě jste odehrál mraky zápasů. Máte v paměti nějaký speciální?

Bylo mi asi 17 let, v Doksech jsem jako dorostenec nastoupil za A tým v I.A třídě. Dal jsem tehdy vítězný gól na 2:1, byla to tehdy „slavná“ výhra.

Sledujete tabulku střelců okresního přeboru?

Abych se přiznal, tak nesleduji. Jde mi především o týmové vítězství.

Už jste to trochu nakousl. Jaká je podle vás budoucnost fotbalu v Zákupech?

Podle mě nemastná, neslaná. Padnout to ale nenecháme. Hráčů je ale málo, mladí nejsou a my staří to nemůžeme táhnout donekonečna.

Věk nezastavíme, padesátka se vám blíží. Jak dlouho ještě chcete hrát fotbal?

Sice mi je 48, ale věk je jen číslo. Kdysi jsme si s naším trenérem řekli, že jakmile součet našich věků bude 100 tak oba skončíme. Ctiradovi je taky 48. Myslím si, že to neklapne a budeme oba pokračovat dál.

Prozradíte čtenářům, co vás kromě fotbalu ještě baví a čím se živíte?

Kromě fotbalu se věnuji ultra běhům, konkrétně běhám trasy delší než 50 kilometrů, které mě baví a při kterých si odpočinu. Díky tomu si od všeho vyčistím hlavu. Jsem zaměstnán v českolipské firmě Clarios, která se zabývá vstřikováním plastů, jako nástrojař.