„Z hlediska můžu jsme spokojeni. To, že jsme před rokem spadli z okresního přeboru, nás vlastně odrazila ze dna. Díky tomu přišli tři mladší hráči, trochu jsme omladili kádr. Chtěli jsme postoupit a zvládli to,“ usmál se Jakub Ujka, klubový místopředseda.

Příprava na okresní přebor už vlastně začala. „Do této doby byl dvakrát týdně jakýsi dobrovolný trénink. Od dalšího týdne se to naplno rozjede,“ poznamenal.

Vypadá to, že fotbal v Bukovanech jde správným směrem. „Myslím si, že klub má dobrou kondici. Je důležité, že chlapi vykopali zase přebor. Máme v jednání dvě posily. Cílem je hrát v prostředku tabulky, rozhodně nechceme bojovat o záchranu,“ zdůraznil místopředseda.

Tým z Českolipska se také může pyšnit několika mládežnickými týmy, což je ohromně důležité pro budoucnost. „Máme mladší a starší přípravku. Pak mladší a starší žáky. A také dorostenky. Jediné, co nás trápí, je nedostatek lidí, kteří by se o mládež starali. Ale to nejsme jediní,“ pokrčil Ujka rameny.

I tady si uvědomují, že mládež je v současné době to nejdůležitější. „Spousta klubů nemá mládež a má už teď problémy. Je potřeba se snažit mít děti a pracovat s nimi. Bez toho to prostě v budoucnu nebude,“ prohlásil.

Zajímavé dobrodružství čeká v nové sezoně právě na tým dorostenek. „V minulé sezoně jsme hráli okresní přebor starších žáků pod hlavičkou OFS. Měli jsme tady dívky i z jiných klubů. Chtěl bych tak poděkovat Cvikovu, Stráži pod Ralskem, Arsenalu Česká Lípa nebo Doksům. Snad jsem na nikoho nezapomněl,“ podotkl.

V Bukovanech se tak mohou těšit na velké dívčí bitvy. Tamní dorostenky narazí například na Bohemians, Hradec Králové, Mladou Boleslav nebo Jihlavu. „V zimě jsme si to vlastně vymysleli. Bude to určitě náročné. Některé výjezdy budou opravdu daleké. Holky byly zvyklé hrát systémem 8+1, teď to bude 10+1. V prvním kole jedou hned na Bohemku. Bude to hlavně o nabrání zkušeností. Věřím, že nějaké body urveme a nebudou z toho jenom vysoké porážky,“ pevně doufá Ujka.

Pojďme ale ještě zpátky k mužskému týmu, který bude bojovat v okresním přeboru. „Já si myslím, že soutěž bude hodně vyrovnaná. Kralovat bude asi zase Jestřebí, které má tým na krajskou soutěž. Bude hodně záležet na tom, jak se týmy budou scházet,“ poznamenal.

V Bukovanech by si přáli další hřiště. Jak moc je to reálné? „Máme prostě moc týmů. V úterý a čtvrtek je hřiště doslova plné. O víkendu se tady sehrají klidně i čtyři zápasy. Je jasné, že trávník dostává zabrat. S Novým Borem řešíme tréninkovou plochu. Jinak bych chtěl pozvat všechny diváky, aby v další sezoně přišli a fandili,“ dodal Jakub Ujka.