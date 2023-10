Pavle, Sosnovou jste porazili jasně 9:1. Byl to tak lehký zápas, jak napovídá skóre?

I když to podle výsledku nevypadá, nebyl to vůbec lehký zápas. Moc se nám v poslední době nedařilo. Bylo to pro nás klíčové utkání v tom ohledu, aby se tým dal zase dohromady. Nakonec jsme to zvládli výborně. Je potřeba dodat, že Sosnová vůbec nehrála špatně a jako jeden z mála týmů v soutěži proti nám hrála fotbal. Moc je ale nepodržel brankář

Vy jste dal čtyři branky. Která z nich byla nejhezčí?

Jsem rád, že jsem nějaký ten gól dal. Pro mě je ale nejdůležitější, že jsem tím pomohl vítězství. Já už tohle moc neprožívám. Potěší to, ale nemyslím si, že jsem tady od střílení branek. Nejdůležitější pro mě je, že jsem se mohl podílet na naší výhře. Nejhezčí byl asi první gól, bodlo před vápnem. (smích)

Platil jste něco za svůj střelecký počin do klubové kasy?

Samozřejmě, že to tam mám napsaný, takže zaplatím. (smích)

Sledujete nějak pořadí kanonýrů v přeboru, kterému jasně vládne váš spoluhráč Dan Kýček?

Abych řekl upřímně, tak ho prakticky skoro vůbec nesleduji. Není to pro mě, zas tak důležité, jako to, aby se nám hlavně dařilo jako týmu. Ale vím, že Kýčan vede, tak snad mu to vydrží. (smích)

Jste zatím na druhé místě. Jak hodnotíte dosavadní podzimní výsledky a výkony Jestřebí?

Myslím si, že hlavně máme tým, který chce hrát fotbal. Je to super, protože stále se tady pár hráčů pořád moc nezná, přesto je tu i parta dobrá. Máme sice za sebou pár zaváhání, ale to je prostě fotbal. Myslím, že jako tým jdeme zase nahoru a rozhodně hrajeme nejhezčí fotbal v soutěži.

Pojďme k vám. Kde a kdy jste vůbec začal s fotbalem?

Mým snem byl hrát hokej. Ale v době, kdy jsem ho hrál, nebylo moc peněz, tak jsem začal hrát s bráchou fotbal v šesti letech za Doksy.

Prošel jste mnoha kluby, mimo jiné jste hrával v Ústí, v Teplicích a Německu. Můžete trochu zavzpomínat na předchozí angažmá?

No tak Teplice, na ty se nedá zapomenout. Tam ze mě teprve udělali fotbalistu. Tam jsem se naučil, jak se hraje fotbal. Přístup a všechno okolo bylo v Teplicích úplné jiné- To si někteří hráči dovedou představit. Byl to v podstatě velký fotbal. Jsem vděčný každému týmu, ve kterém jsem hrál. Děkuji za to. Ty zkušenosti, co mám, jsou k nezaplacení. Ještě bych dodal, že v jednom z mých posledních angažmá, jsem měl za trenéra Jindřicha Trpišovského. Ten vám ukáže, jak má trénování vypadat. Tohle také byla super zkušenost.

Do Jestřebí jste přišel letos v létě. Co vás sem přiválo?

Tak hlavně mě donutilo stěhování, kdy jsem se vracel zpět do Doks. Svou roli sehrál také fakt, že s Kýčanem hrajeme spolu futsal, tak se to nějak dalo dohromady a jsem tu. (smích)

Zakotvíte v Jestřebí na delší dobu nebo vás láká zahrát si ještě za nějaký jiný tým?

Můj směr je jasný už od mala. Mám sen hrát za Staré Splavy, kde jsem vyrůstal. Do toho tam mám teď všechny kamarády, se kterými jsem začínal s fotbalem, takže je to pro mě spis jen otázka času. Musím si zase zvyknout na trochu jiný fotbal.

Není škoda, že Jestřebí šlo v minulé sezoně dobrovolně z krajské I.B třídy, ačkoliv tam rozhodně nehrálo druhé housle?

Samozřejmě, že to je škoda, ale musíte brát v potaz i jiné faktory. Myslím si, že to byl dobrý tah, pokud se vám markantně obmění skoro půlka týmu. Rozdíl mezi soutěžemi nebude tak velký, takže pokud se zabere, je tam Jestřebí zase zpět.

Hádám, že letošní ambicí je vyhrát okresní přebor. Je to tak?

Vždycky chcete vyhrávat a postupovat. Takže samozřejmě, jako každý tým, tak i Jestřebí to chce.

Fandíte Spartě nebo Slavii?

Nejsem moc fanoušek českého fotbalu, ale pokud mám říct jeden tým. tak jedině klokani z Bohemky. (smích).

Co vás kromě fotbalu ještě baví?

Miluju hokej, takže hodně sleduji zejména NHL. Dále pak bojové sporty a organizace s ním spojené, jako jsou UFC nebo Oktagon. Pak mám i psa, takže i sním mě baví trávit čas. Občas si rád zahraju i Playstation.

Prozradíte čtenářům, čím se živíte?

Pracuji jako normální chlap ve fabrice v Mladé Boleslavi na třísměnný provoz, kde dělám docela náročnou fyzickou práci, takže někdy často noční a ranní a pak hurá na zápas. Ale dá se to zvládnout (smích).