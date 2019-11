/ROZHOVOR/ On šéfuje na hřišti, trenér Žák na střídačce. A vzájemná spolupráce si evidentně sedla do těch správných kolejí. Šestačtyřicetiletý veterán a kapitán cvikovské rezervy Miroslav Novotný se svým týmem zimuje na čele fotbalové III. třídy. „Po sportovní stránce by nám okresní přebor slušel,“ říká Novotný v krátkém rozhovoru pro Českolipský deník.

Fotbal. Ilustrační snímek. | Foto: Deník/archiv

V předchozích sezonách béčko Cvikova zdaleka nepatřilo k lídrům III. třídy. Co se změnilo?

Je to logické vyústění celé situace. Narostl nám počet hráčů v klubu, najednou je s čím hrát i ve chvíli, kdy je někdo zraněný. Po sportovní stránce byl podzim fajn, dařilo se. Otázkou je, co dál a zda bychom v případě postupu nahoru opravdu šli. Uvidíme.