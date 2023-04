Hned čtyři trefy v tomto utkání zaznamenal zkušený Jakub Vinš, který do Arsenalu přišel v minulém roce ze Zákup. „Moje chůva z mládí, Lukáš Mikysa, mě uháněl celé léto, abych šel hrát do Arsenalu B. Chtěl jsem si dát nějakou chvíli pauzu od fotbalu, ale Miky byl tak houževnatý, že jsem po nějakém čase rozmýšlení kývl na tuto nabídku,“ usmál se 31letý fanoušek pražské Slavie.

Jakube, proti Stružnici jste vyhráli 5:0. Jak byste zápas zhodnotil?

Zápas hodnotím pozitivně, jelikož se nám předtím nevydařil zápas ve Starých Splavech, bylo třeba si napravit reputaci. Dlouhou dobu se nám nedařilo najít klid v zápase a po vstřelení první branky jsme se uklidnili a snažili se přidat další, což se nám podařilo. I pro mě samotného byl zápas důležitý, jelikož jsem se již nějakou dobru střelecky trápil a pálil šanci za šancí. Chtěl bych vyzdvihnout výkon mladých hráčů, našich dorostenců, kteří nás doplňují.

Platil jste něco do klubové kasy za čtyři góly, které jste vstřelil?

Jistě, pokladník ke mě ihned po zápase přispěchal.

Která z vašich branek do sítě Stružnice byla podle vás nejhezčí?

Velmi povedená byla první branky, kdy mě krásně našel Lukáš Webera. Ale nejlépe hodnotím souhru s Honzou Starým, který mě vyslal za obranu soupeře a přehodil jsem vyběhnutého brankáře, to byla třešnička na dortu.

V tabulce jste zatím na třetím místě. Jaké máte ambice v okresním přeboru?

Vzhledem k tomu, že máme poměrně mladý tým, tak jsou ambice nejvyšší. Samozřejmě pomyšlení na postup do krajské soutěže je, ale největším favoritem soutěže jsou Staré Splavy, které nemají konkurenci.

Vy už jste prošel několika kluby na Českolipsku. Kde to třeba bylo nejlepší?

Asi nejlepší parta byla v Zákupech, kde jsem byl poslední 3třiroky. Dále velmi rád vzpomínám na štaci ve Stráži pod Ralskem, pod trenérem Karlem Knejzlíkem. Ale i tady v České Lípě je super parta.

Proč hrajete aktuálně právě za béčko Arsenalu?

Moje chůva z mládí, Lukáš Mikysa, mě uháněl celé léto, abych šel hrát do Arsenalu B. Chtěl jsem si dát nějakou chvíli pauzu od fotbalu, ale Miky byl tak houževnatý, že jsem po nějakém čase rozmýšlení na tuto nabídku kývl.

Kde jste se poprvé seznámil s fotbalem?

Vyrůstal jsem od mala na fotbalových hřištích. Taťka mě jako bývalý fotbalista „tahal“ po všech trénincích, stadionech. Takže bylo jasné, kam se budu ubírat. Jako prcek jsem začínal v České Lípě v šesti letech, pokud si vzpomínám správně, bylo to ještě 1. FC Brümmer Česká Lípa, poté jsem pokračoval v Zákupech, kam jsme se přestěhovali.

Máte ještě nějaké fotbalové sny a cíle?

Postoupit s Arsenalem B do krajské soutěže, ale jinak už jsem nohama na zemi.

Co třeba váš nejlepší fotbalový okamžik? Co to bylo?

Když jsem si zahrál bok po boku se svým taťkou, což bylo ve Stráži pod Ralskem, kde byl hrajícím trenérem.

Fandíte Spartě nebo Slavii?

Samozřejmě pražské Slavii

Prozradíte čtenářům čím se živíte a co vás kromě fotbalu ještě baví?

Pracuji na Všeobecné zdravotní pojišťovně a mimo fotbal se věnuji své rodině, manželce a synovi, kteří mě podporují.