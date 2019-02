„Odehráli jsme dobrý zápas. Byly tam i chyby, ale je to příprava. Soupeř hrál dobře. Mají mladý tým s perspektivou,“ řekl trenér Doks Michael Šimek.

„My jsme spokojeni s výsledkem proti silnému soupeři. Dobrý a rychlý zápas. Dost nás podržel dorostenecký brankář Valštýn,“ uvedl děčínský trenér Milan Vlček.



Do třicáté minuty prvního dějství byla hra zcela vyrovnaná. Poté byli hosté z Doks viditelně aktivnější. Dobrá domácí defenziva však vyrobila ve 36. minutě faul a přímý volný kop z dvaceti metrů technicky provedl Jakub Šimon, poslal míč podél zdi k tyči do sítě Valštýnovy branky a Doksy vedly 1:0. V poslední minutě první půle se tři domácí útočníci dostali na hranici šestnáctky, ale gólman Jan Binder jim odvážně sebral míč s kopaček.



Po výměně stran v 53. minutě skóroval Miroslav Kukla, jenže praporek asistenta překazil hostům radost. Pro ofsajd nebyl gól uznán. V 57. minutě předvedli domácí hráči brejk ve čtyřech, David Řezníček s precizní přesností zpracoval míč a srovnal skóre – 1:1.



Hosté přidali na rychlosti, hráči se dostávali i ke střelbě, ale dorostenec Valštýn v brance Děčína svůj tým několikrát podržel.



Doksy hrály zkušeně a je jen škoda, že na střídání byl pouze jeden hráč a to je před mistrovskými zápasy málo.



FK Junior Děčín – TJ Doksy 1:1 (0:1)



Branky: 36. Šimon – 57. Řezníček. Rozhodčí: Šimeček. ŽK: 1:2. Diváků: 40.

Sestavy:

FK Junior Děčín: Valštýn, Lhoták, Kabátník, Rajmond, Slykhouski , Borovec, Zahradník, Beneš, Mezsároš, Páša, Řezníček – Skalický, Nový.

Doksy: Binder, Burián, Koleňák, Kopecký, Kulha, Brodský, Horčík, Finklár , Šimon, Konečný, Kukla – Frýdek.

Vladimír Černý