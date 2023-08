Václave, Mimoni jste dal šest branek. Která byla nejhezčí?

Nejhezčí branka byla ta pátá. Byla to střela za vápnem, která zapadla do pravého horního rohu. Ještě se míč odrazil od tyčky. Prostě se mi to podařilo hezky kopnout a byla z toho parádní šibenice.

Překvapil vás samotný výsledek? Výhra 8:1 je hodně drtivá…

Výsledek hovoří jasně, ale tohle jsem já a asi ani nikdo ze spoluhráčů nečekal. Zápas se nám opravdu povedl, spadlo nám tam všechno. Doufám, že to takhle bude padat i v dalších zápasech.

Budete něco platit do klubové kasy? No nějaký poplatek do klubové kasy asi přijde, jen teď nevím kolik tam máme za šest branek. (smích).

Jaké ambice má Dubnice v aktuální sezoně?

Myslím si, že spousta z nás v týmu je hodně soutěživá. Takže bereme jenom první místo. Fotbal je navíc ne této úrovni jen koníček, takže si prostě jdeme zahrát pěkné fotbal a chceme si udělat žízeň.

Ještě loni jste hráli I.B třídu, ale přišel dobrovolný pád o dvě soutěže níž. Jak jste to vnímal?

Já vzal sestup pozitivně. Odešla spousta hráčů, takže s tím počtem, co tady zbyl, se taková soutěž nedá hrát. Navíc v okresní soutěži jsou týmy kde mám spoustu kamarádů a rád si proti nim zahraji. Třeba právě Mimoň nebo Pertoltice.

Kde jste vůbec začal s fotbalem?

S fotbalem jsem začal už jako malý v Mimoni. Tam to všechno začalo, rád na to vzpomínám. K fotbalu mě přivedl táta s dědou, který ho také hrávali.

Proč hrajete aktuálně v Dubnici? V Dubnici jsem zakotvil díky tomu, že jsme si tam s manželkou postavili domek. Prakticky hned za fotbalovou brankou. Takže teď to mám opravdu hodně blízko na tréninky a zápasy. A když skončím s fotbalem můžu dělat aspoň podavače balónu, které často létají na náš pozemek.

Jak vidíte budoucnost tamní kopané?

Doufám, že si to sedne a budeme v každém zápase podávat dobré výsledky. Ale nezlobil bych se, kdyby přišly noví a hlavně mladí hráči. Náš věkový průměr je totiž docela vysoký. (smích).

Máte nějaké osobní fotbalové ambice?

Řekl jsem trenérovi, že chci být na konci sezony mezi deseti nejlepšími střelci celé soutěže. Uvidíme, jak se bude dařit dál. Pro mě je ale nejdůležitější, aby se dařilo celému týmu. Přeci jen to je kolektivní sport.

Prozradíte čtenářům čím se živíte a co vás ještě kromě fotbalu baví?

Dělám na CNC strojích ve Stráži pod Ralskem. Takže i do práce to je kousek, což je veliká výhoda. Navíc mě práce v naší firmě baví. Mimo fotbal hraji rád tenis a nebo jezdím na výlety s naším psem.

Vypadá to, že chcete ještě něco dodat. Tak prosím…

V poslední řadě bych chtěl poděkovat všem svým spoluhráčům, bez nich byl tolik branek nikdy nedal. Doufám, že se nám bude tahle dařit i ve zbytku sezony.