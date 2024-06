Po dlouhých letech se na Českolipsko vrátila okresní soutěž dorostenců. Sice jen se čtyřmi týmy, ale i tak je to dobrá zpráva. Celkovým vítězem se stal sdružený tým SK Skalice/TJ Horní Libchava, který vyhrál s náskokem 16 bodů.

Sdružený tým SK Skalice/TJ Horní Libchava vyhrál znovuzrozenou okresní soutěž dorostenců. | Video: archiv klubu

Druhý byl Žandov (31), třetí pak tým Kravaře/Úštěk (16) a čtvrtý celek Jestřebí/Doksy (14). „Jsme rádi, že se nám opět rozběhla okresní soutěž dorostu. Do další sezony by mělo být více týmů, to také moc těší,“ řekl s úsměvem Lubomír Řeháček, předseda OFS Česká Lípa.

Ale zpátky k okresnímu přeborníkovi. Po 9 letech se povedlo sdruženému týmu TJ Horní Libchava a SK Skalice vyhrát mládežnickou okresní soutěž. Tou první byla v sezóně 2014/2015 starší přípravka, v té letošní se to podařilo dorostencům, kteří z 18 zápasů prohráli jen jedno utkání a dvakrát remizovali.

„Jsme moc rádi, že se po dlouhých letech na českolipském okrese opět začala hrát soutěž této věkové kategorie, které se zúčastnily čtyři týmy, přesto byla k vidění spousta kvalitních fotbalových zápolení. Po květnové schůzi zástupců okresních družstev by v nastávajícím ročníku mělo být v této soutěži šest až osm týmů, což povede ke zvýšení její kvality i zpestření,“ má jasno Václav Erben, předseda TJ Horní Libchava.

Nejlepším střelcem ročníku 2023/2024 byl se 33 vstřelenými góly David Třeštík, který jako jediný stál i u vítězství starších přípravek v sezóně 2014/2015. „Bereme to jako velký příslib hráčů do budoucna libchavského fotbalu,“ podotkl Erben.

„Naše poděkování patří hráčům obou týmů, obcím Horní Libchava a Skalice u České Lípy, Libereckému kraji, Národní sportovní agentuře, rodičům i sponzorům,“ dodal předseda klubu.

TJ Horní Libchava letos vyhrála anketu Českolipského Deníku o nejoblíbenější fotbalový klub okresu, čímž postoupila do krajského kola, kde se umístila na skvělém druhém místě.