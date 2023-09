Vypadá to, že víkend, ve kterém se odehrálo velmi nepovedené derby mezi Slavií a Spartou, byl na červené karty opravdu bohatý. Jasným příkladem bylo utkání 8. kola okresního přeboru na Českolipsku.

Fotbalisté Horní Police (modrá) při utkání proti Sosnové. | Foto: Jaroslav Marek

V bitvě dvou celků ze spodních pater tabulky, které na mapě dělí pět kilometrů, vedla domácí Stružnice nad Horní Policí 2:0. Hlavní sudí Zbyněk Poppr ovšem musel utkání v 88. ukončit. Důvod? Hosté totiž dostali pátou červenou kartu a neměli už k dispozici dostatek hráčů. Celý zápas nakonec skončil kontumačním výsledkem 3:0 pro Stružnici.

Vše vlastně začalo ve 24. minutě, kdy při útočné akci Horní Police odmával pomezní rozhodčí postavení mimo hru. „Tady to asi začalo, hosté na rozhodčího začali pokřikovat,“ všiml si Luboš Merenus, hrající trenér Stružnice. „Já jsem tady sám dostal žlutou kartu. Viděl jsem to prostě jinak,“ hlesl Milan Vágner, vedoucí Horní Police.

Další exces přišel na konci prvního poločasu, když sudí Poppr odpískal konec právě v době, kdy byli hosté v útoku. „Hráč hostí Kalina neunesl fakt, že jsem zapískal konec v době, kdy přihrával do pokutového území. Jenže on to zahrál tak, že ta akce ztratila význam, navíc už jsem opravdu musel podle času zapískat konec. Pomezní se postavil přede mě, jenže Kalina ho oběhl, vytrhl mi obě karty a roztrhal je. Naštěstí jsem měl náhradní, což kvitovali všichni diváci,“ vzal všechno s úsměvem Zbyněk Poppr, hlavní rozhodčího celého zápasu.

Zbyněk Poppr, hlavní rozhodčí utkání Stružnice - Horní Police.Zdroj: se svolením fotbal.czTen navíc po Kalinovi musel vyloučit i Kodeše, který dostal druhou žlutou kartu. „Ten své protesty pronesl tolerantnějším způsobem, přesto jsem mu musel dát druhou žlutou a také ho vyloučit,“ podotkl Poppr.

Po změně stran už zápas nebyl o fotbale, hosté sbírali jeden faul za druhým. „Zdálo se mi, že to Police prostě nechtěla dohrát. Bylo tam hodně faulů, prostě si o ty karty říkali,“ nechápal Merenus.

„Mám podobný pocit. Hosté lehce dojížděli domácí v soubojích, kde nebyl ani míč. Šli těm kartám naproti. Možná si mysleli, že zavřu oči a nechám to být. Takže následovaly žluté a další tři červené karty. Až jsme se divili, že to nevydrželi do konce, protože ta poslední červená padla v 88. minutě. Pak jsem musel utkání předčasně ukončit. Jejich vedoucí je dokonce nabádal, ať se radši nechají vystřídat. Ale oni ho neposlouchali,“ vysvětlil Poppr, o kterém je známo, že kartami v zápasech rozhodně nešetří.

Vše tak bude řešit disciplinární komise. Sám Zbyněk Poppr říká, že o inzultaci nešlo. „Co se týče těch roztrhaných karet, jde o napadení rozhodčího. Ale rozhodně jsem neutrpěl psychikou a ani žádnou jinou újmu. Sice to tak vypadá, ale ve finále to žádná velká divočina nebyla,“ doplnil.

Milan Vágner, vedoucí Horní Police, nechodil okolo horké kaše a sportovně přiznal, že tenhle zápas jeho svěřenci prostě nezvládli. „Nebudu lhát, všechny karty byly adekvátní. První dvě červené přišly kvůli vyjádření nespokojenosti s výroky rozhodčího. Další vyloučení byla vlastně po taktických faulech. Kluci to neunesli, tak nějak věděli, do čeho jdou. Přitom moc dobře věděli, že pan rozhodčí Poppr nejde pro kartu daleko,“ zdůraznil.

Jak Stružnice, tak Horní Police, budou letos bojovat o záchranu v okresním přeboru. „Bohužel se nám od začátku sezony nedaří hrát co, co bychom chtěli. Narazili jsme ale na těžké soupeře, tyhle body jsou pro nás dobré. Ale pokud nezměníme přístup a nezlepšíme naší hru, budeme bojovat o záchranu,“ kroutil hlavou Merenus.

Seznam udělených červených karet dle zápisu o utkání.Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

„Máme sice jenom tři body, ale nebereme to tragicky. Kluci si postupně zvykají na nový způsob trénování. Věřím, že se zlepšíme, ale chce to čas. A taky moc neměnit sestavu,“ dodal Milan Vágner.