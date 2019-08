Jak se těšíte na novou sezonu okresního přeboru a okresní soutěže?

Společně s kolegy se určitě těšíme na každý nový ročník. Všichni začínají od nuly, takže záleží na klubech, funkcionářích a hráčích, jak se připraví, zda posílí či nikoli a hlavně, jaký fotbal budou předvádět, aby mimo jiné přitáhli do ochozů i další diváky.

Co očekáváte od nové sezony?

Vzhledem k tomu, že řídící orgán upravil oproti minulému ročníku soutěž mladších žáků (posuzování ofsajdů, velikost hrací plochy a povolení tří jen o rok starších hráčů), očekávám souhlasná stanoviska se záměry řídícího orgánu, neboť tím bylo reagováno na názory a potřeby klubů. Víte, ono se nedá vyhovět všem, každý má jiné podmínky, ročníky hráčů apod., ale mám za to, že nyní to většině bude vyhovovat. Vše je uvedeno v Rozpisu soutěží na webu OFS.

Jsou nějaké změny na poli okresního fotbalu oproti minulému ročníku?

V současné době čekáme na ukončení legislativního procesu družstva z Velké Bukoviny, která projevila zájem z ekonomických důvodů u nás hrát tu tzv. pralesní soutěž (smích). STK (sportovně-technická komise – pozn. autora) již kluby informovala o tom, že pokud bude Bukovina u nás hrát, všechna svá utkání tento ročník odehraje na hřištích soupeřů, aby kromě jiného (legislativní záležitosti, úprava hrací plochy a zázemí) byly ušetřeny náklady našich klubů. Změna nastala i v soutěži starších žáků, kdy řídícím orgánem bude OFS Děčín, protože my máme v soutěži jen čtyři družstva, kdežto Děčín deset. Hlavně tedy, že děti mohou soutěž hrát.

Překvapil Vás některý z týmů v minulém fotbalovém roce?

Pane redaktore, jednotlivě ani ne. Průběžně jsem sledoval výsledky jednotlivých utkání po celé jaro, a tak mne umístění ani mých předchozích favoritů nepřekvapilo. Překvapilo mne však to, že žádné družstvo OP mužů z popředí tabulky nechtělo z důvodů finančních či hráčských postoupit do krajské I. B třídy, a tak ve smyslu řádů byl osloven i šestý Žandov, který zájem měl, a tak jsme naše místo v soutěži neztratili.

Jak je to s rozhodčími a současnými změnami v pravidlech fotbalu?

Fotbal je krásný sport, potřebuje rozhodčí a jejich výchova je běh na dlouhou trať. Máme zatím ke 24 okresním dva nové rozhodčí a dva další jsou v přípravě. Určitě budou využíváni i někteří z našich 16 arbitrů z listin vyššího orgánu. Ze změn byli všichni rozhodčí proškoleni (procedury střídání, zahájení a navazování hry včetně nastavování, osobní tresty funkcionářům, míč rozhodčího, míč ve hře a ze hry, volné kopy, vhazování, kopy od branky a z rohu, pokutové kopy, posuzování hry rukou a další pravidlové záležitosti). Je toho tentokrát dost a doufám, že to hráči i funkcionáři pochopí a nebudou se domnívat či rozhodčího podezřívat, že si při řízení utkání nějaká nová pravidla vymýšlí.

Co byste popřál klubům a fanouškům v nadcházející podzimní části?

Klubům bych popřál co nejvíce vítězných utkání a fanouškům, resp. čtenářům samozřejmě hlavně dobré zdraví a pohodu. Co se fotbalu samotného týče, přeji všem hodně pěkných fotbalových zážitků, na které budou rádi vzpomínat nejen hned po utkáních, ale i v dalších časech.